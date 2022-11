Minister: Niemcy nie chcą rozwoju polskiej żeglugi, dlatego idą do sądu

Władze Brandenburgii chcą wstrzymać polskie inwestycje na Odrze. Skarga w przyspieszonym trybie postępowania wpłynie do sądu administracyjnego w Warszawie za kilka dni. Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury mówi: - To oddziaływanie konkurencyjne.

Brandenburskie Ministerstwo Środowiska zamierza złożyć do sądu skargę i wyegzekwować wstrzymanie polskich prac infrastrukturalnych na Odrze.

Dla „Maerkische Oderzeitung” Axel Vogel, brandenburski minister środowiska, powiedział, że „skarga w przyspieszonym trybie postępowania musi wpłynąć do właściwego sądu administracyjnego w Warszawie najpóźniej do 16 listopada, a sąd musi ją rozstrzygnąć w ciągu miesiąca. Oznacza to, że decyzji o ewentualnym wstrzymaniu budowy można się spodziewać do połowy grudnia”.

W „Rządowej ławie” Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za żeglugę śródlądową oraz inwestycje na Odrze, tłumaczy, jak to wpłynie na toczące się prace, co z zabezpieczonym finansowaniem oraz gdzie „zagubiła się” obiecana przez niego specustawa dotycząca Odry.

- To (skarga Brandenburgii - przyp. red.) ma duże oddziaływanie medialne. Niechęć strony niemieckiej jest dla nas zaskakująca, ponieważ to sami Niemcy w 2015 roku, wraz z poprzednim rządem, podpisali umowę na realizację inwestycji na rzece Odrze. Dzisiaj jest to przez nich kwestionowane... Można tylko wyrazić zdziwienie co do tego typu zachowania, gdyż nie ma to żadnego uzasadnienia prawnego, już nie wspominając o kwestiach ekologicznych - mówi wiceminister Marek Gróbarczyk.

Jego zdaniem obecne działania brandenburskiego ministra środowiska są ukierunkowane na ochronę niemieckiego sektora logistycznego.

- Dopatrujemy się tutaj pewnego oddziaływania konkurencyjnego. Polska bardzo dobrze się rozwija transportowo. Jeśli do tego dołożymy żeglugę śródlądową, a przede wszystkim stworzymy odpowiednie rozwiązania związane z utrzymaniem poziomu wody w rzekach, to tylko i wyłącznie będzie to wspierało nas konkurencyjnie. Chyba tu jest kość niezgody, z którą myślę, że sobie również poradzimy - dodaje wiceszef resortu infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską oraz rozwój żeglugi śródlądowej.

Zobacz całą rozmowę z wiceministrem Markiem Gróbarczykiem, którą publikujemy w naszym "Kanale gospodarczym".

Graniczna Odra ponownie dzieli Polaków i Niemców

Na początku tego tygodnia w niemieckiej prasie pojawiła się informacja, że w wodach Odry ponownie wykryto zwiększony poziom zasolenia. Potwierdziło to Ministerstwo Środowiska w Poczdamie.

To istotne, bo w samym środku sezonu letniego najprawdopodobniej wysoka zawartość soli - w połączeniu z niskim stanem wody i wysoką temperaturą - doprowadziły do rozwoju toksycznych alg, a to w konsekwencji - do katastrofy ekologicznej i… wzrostu napięcia politycznego między Polską a Niemcami.

W „Rządowej ławie” pytamy, czy nowy spór prawny może spowodować problem z dostępem do już wcześniej zabezpieczonych środków europejskich na prowadzone inwestycje i czy przez to ich realizacja może się wydłużyć w czasie.

- Wszystkie te inwestycje kończymy w przyszłym roku. Jesteśmy na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, więc tylko i wyłącznie może to spowodować fluktuacje formalne, ale na pewno nie budowlane – odpowiada Gróbarczyk.

Wzrost cen paliw przyspiesza rozwój żeglugi śródlądowej na Odrze

Wiceminister przekonuje, że zaskarżane właśnie przez Niemców inwestycje na Odrze mają za zadanie uniknąć w przyszłości zwiększonego poziomu zasolenia wody w rzece.

- Planujemy wiele inwestycji związanych z retencją. W momentach, kiedy wody będzie dużo (czyli jesień, wiosna), musimy ją wychwytywać tak, aby alimentować ją w następnych miesiącach, które będą suche. A one będą suche, bo wszystko wskazuje na to, że susza będzie nas nawiedzała już co roku. Jeśli tego nie zrealizujemy, to w każdym roku będziemy mieli sytuację fatalną: podnoszenie się zasolenia - tłumaczy wiceminister.

I dodaje, że poprawienie bilansu wodnego w Odrze jest szansą na funkcjonowanie żeglugi śródlądowej w szerszym niż obecnie zakresie.

- Dla nas ważne są ośrodki portowe – możliwość i częstotliwość wywozu towarów będzie czynnikiem determinującym rozwój żeglugi śródlądowej. Myślę, że będzie się to odbywało w obrębie zindustrializowanym - mówi wiceminister infrastruktury.

Co z obiecaną w sierpniu specustawą dotyczącą Odry?

Takie pytanie też pada w naszej rozmowie z Markiem Gróbarczykiem.

Obiecywał on pod koniec sierpnia, że specjalne regulacje prawne dla Odry powstaną w przeciągu dwóch miesięcy i że rząd niezwłocznie je przyjmie.

- Powiedziałem "dwa miesiące", ale założyłem ostatni kwartał. Jesteśmy po negocjacjach międzyresortowych. Na koniec listopada chcemy tę ustawę zaprezentować w kompletnej formie - deklaruje wiceminister.

Specustawa ma działać w trzech obszarach: środowiskowym, infrastrukturalnym i biologicznym. I objąć m.in. modernizację, rozbudowę czy budowę nowych oczyszczalni ścieków.

Cel jest prosty: zapewnienie odpowiedniego poziomu wody w rzece - po to, by zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.

