Minister o widokach na szybki rozwój portów morskich

Całkiem realne pozostaje zwiększenie w bieżącej dekadzie o 50 proc. przeładunków w polskich portach morskich - ocenia Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wskazuje na to wiele przesłanek, w tym realizowane inwestycje infrastrukturalne. - Sądzę, że nadeszła już pora, by także polskie porty rozpoczęły akwizycję za granicą, stały się udziałowcami w terminalach morskich, poprawiając tym samym własną atrakcyjność i pozyskując dodatkowe wolumeny ładunków – wskazuje nasz rozmówca.

Wspominałem o wieloletniej zmianie przeładunków w polskich portach. Otóż są one o 70 proc. większe niż na początku stulecia, a towarów w kontenerach przewozimy siedem razy więcej.Za 2 lata, po zbudowaniu trzeciego pirsu, DCT zwiększy moce przeładunkowe z 3 do 4,5 mln TEU (kontener 20-stopowy), czyli o jakieś 15 mln ton. Bliski realizacji jest plan budowy terminala głębokowodnego w Gdyni, o zdolności 1,5 mln TEU, czyli wolumenie 15 mln ton. Podobnej klasy terminal planowany jest w Świnoujściu.O ile w ostatnich dwu latach przeładowywano u nas ok. 3 mln TEU towarów skonteneryzowanych (ok. 32 mln ton), o tyle jeszcze w tej dekadzie może ich być co najmniej dwa razy więcej. To wielce prawdopodobne.Patrz też: DCT Gdańsk zbuduje Baltic Hub 3. Strategiczna inwestycja na Bałtyku - Jest tu pewne zagrożenie wewnętrznej konkurencji, bo każdy port dostał od nas zielone światło do rozwoju. Wszystko jednak wskazuje, że wybrane kierunki inwestycji nie stworzą w najbliższych latach "dualizmu", co uchroni porty przed niekontrolowanym spadkiem cen usług portowych.Przypomnę, że choć spółki zarządzające portami są własnością Skarbu Państwa, to mają pełną swobodę inwestycyjną.To niezależne podmioty, w których polityka rozwojowa jest kreowana od wewnątrz.Patrz też: Prezes Portu Gdańsk: zwiększamy nasze przewagi na Bałtyku - Gospodarka zyska wielorako. Powstaną nowe miejsca pracy, co będzie służyć rozwojowi Pomorza. Skorzystają na tym krajowe firmy logistyczne, w tym przewoźnicy drogowi i kolejowi.Tworzy się zarazem szansa na zbudowanie w regionie Bałtyku trwałej przewagi obsługi towarów w kontenerach, co w zasadzie już stało się faktem, bo DCT jest hubem logistycznym, obsługującym transhipment (tranzyt morski) do wielu krajów.Ale wskazałbym też na stronę fiskalną. Już obecnie DCT z tytułu tylko odpraw celnych towarów importowanych spoza UE oraz danin wpłaca do budżetu państwa rocznie 30 mld zł.- W takiej skali - tak. Jednak polskie porty mają też potencjał do zwiększenia przeładunków importowanej ropy naftowej i gazu, także w celu ich reeksportu.Ten kierunek rozwoju portów wspieramy m.in. dlatego, że wspomniana działalność jest wysoce rentowna.- Wszystkie rozmowy, które prowadzimy na szczeblu międzynarodowym, dotyczą także możliwości i warunków rozwoju współpracy logistycznej. Później przekłada się to na sferę biznesu.Pomagamy, także dyplomatycznie, w promowaniu sojuszy operatorów w organizacji transportu do portów. Przecież jeszcze kilka lat temu ich działalność kończyła się na porcie w Hamburgu... Dzisiaj sięga polskich portów.W pozyskiwaniu ładunków ważną rolę odgrywają prywatni operatorzy terminali. Przykładem pozostaje siła negocjacji z nadawcami towarów największego inwestora w DCT, czyli PSA z Singapuru, a zarazem możliwość realizacji przez niego własnych planów poprzez „ekspozyturę” w Gdańsku.Patrząc na ten przykład, mogę stwierdzić, że nadeszła już pora, by także polskie porty rozpoczęły akwizycję za granicą.- Chodzi o to, by nasze porty rozpoczęły poszukiwanie miejsc na świecie, gdzie mogłyby budować przyczółki inwestycji portowych do akwirowania ładunków dla siebie. Konkretnie: by nasze porty stały się głównym lub znaczącym udziałowcem w terminalach morskich.To będzie też kolejny element podnoszenia atrakcyjności naszych portów i oddziaływania na globalny rynek, a także pozyskiwania dodatkowych wolumenów ładunków dla polskiej gospodarki i w tranzycie.- Powinniśmy się lokować przede wszystkim na Dalekim Wschodzie. Stamtąd jest pozyskiwanych gros ładunków w transporcie morskim.Mówię to z punktu widzenia rządu jako legislatora. Zarządom portów dajemy pełną swobodę, aby rozpoczęły takie działania.- Dzisiaj mówimy o tym w formie bardzo szerokiej i niekonkretnej. Zmieniająca się jednak gospodarka światowa, przesuwanie się większego potoku ładunków z Dalekiego Wschodu do Europy Środkowej stwarzają przesłanki i szansę, by nasze porty wyszły "na zewnątrz" - i w ten sposób budowały swą pozycję - w postaci inwestycji dalekomorskich.