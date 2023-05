Minister wylicza: 600 tys. osób zostało włączonych do sieci kolejowej

Szacujemy, że dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach inwestycjom ok. 600 tys. osób zostało włączonych do sieci kolejowej - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Otwierając konferencję pt. "Kolej - transport przyszłości" wiceszef resortu infrastruktury podkreślił, że dzięki realizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom takim jak Krajowy Program Kolejowy czy programom Inwestycji Dworcowych, Strategii Taborowej, Kolej Plus wybudowano 7400 km torów kolejowych na nowych i istniejących liniach.

Kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przy tym ekologiczna

Ponadto - jak powiedział - oddano 2140 nowych i zmodernizowanych przejazdów, 630 wiaduktów kolejowo-drogowych, ponad 700 mostów i prawie 1200 peronów.

"Szacujemy, że ok. 600 tys. osób zostało włączonych do sieci kolejowej i wynikających z tego szans i możliwości" - powiedział wiceminister. Wskazał, że "kolej staje się coraz bardziej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, jest przy tym ekologiczna".

Mówiąc o wyzwaniach, które stają przed rządem a także spółkami kolejowymi Bittel zaznaczył, że jest to m.in. zwiększenie bezpieczeństwa, jakości usług, punktualności, lepszej informacji i "szerszego spojrzenia na projektowanie rozkładu jazdy".

Dodał, że pasażerowie oczekują też pełnego wykorzystania możliwości zmodernizowanych linii w odniesieniu do prędkości i skrócenia czasu przejazdu. Uczestniczący w konferencji prezes PKP PLK

Polska kolej będzie mogła przewieźć 2-3 razy więcej pasażerów niż obecnie

Ireneusz Merchel powiedział, że docelowo polskie pociągi mają osiągnąć prędkość 200-220 km na godzinę. Mówił, że spółka prowadzi rozmowy w kwestii pozyskania najnowszych technologii, realizuje inwestycje pozwalające zmodernizować i rozbudować korytarze towarowe, zastąpić linie dwutorowe liniami czterotorowymi w dużych aglomeracjach. "Dzięki temu polska kolej będzie mogła przewieźć 2-3 razy więcej pasażerów niż obecnie" - wskazał.

Podczas konferencji przypomniano, że obecnie rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program ten stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Budżet projektowanego KPK to 80 mld zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl