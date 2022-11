Ministerstwo chce połączenia szlaków Via Carpatia i Via Baltica

Postulujemy o połączenie szlaków Via Carpatia i Via Baltica między Białymstokiem a Ełkiem. To jest korytarz kolejowy i drogowy. Dla nas on ma dziś priorytetowe znaczenie - powiedział w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zwrócił uwagę, że to połączenie ma nie tylko charakter gospodarczy i społeczny, ale również charakter militarny. "To droga, która przebiega wzdłuż zewnętrznej granicy UE i częściowo granicy, za którą toczy się wojna" - zaznaczył.

Dodał, że jeszcze 6-7 lat temu w Brukseli traktowano projekt Via Carpatia jako projekt "bardzo oddalony, mglisty, trudny". "Dzisiaj Via Carpatia to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, o którym w ten sposób mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dzisiaj ta droga jest uznana za jeden z priorytetów Unii Europejskiej" - wskazał.

Powiedział też, że Turcja od samego początku wspiera projekt Via Carpatia, jak równie budowę korytarza kolejowego wzdłuż tej trasy.

Via Carpatia to budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji "północ-południe", łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

Via Baltica to droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna w Estonii, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę.

Adamczyk został zapytany także o Centralny Port Komunikacyjny. Jak powiedział, trudno powiedzieć, jakie jest stanowisko KE wobec propozycji, które zostały "złożone praktycznie w ostatniej chwili przez Centralny Port Komunikacyjny".

"Wszystkie kwestii są otwarte. (…) Bacznie obserwujemy, w którą stronę rozwija się działanie KE" - zaznaczył. Dodał, że ten temat pojawi się podczas jego rozmów z komisarz ds. transportu Adiną Valean.

