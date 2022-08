Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców

W okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa te nie dotyczą kierowców autobusów.

Jak wyjaśnia resort, decyzja o ich wprowadzeniu została podjęta w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów.

"Odstępstwa od czasu pracy kierowców są elementem przeciwdziałania barierom administracyjnym wynikającym z prawodawstwa unijnego w obrębie transportu drogowego, które są szczególnie widoczne w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie i jego wpływu na gospodarki wielu europejskich państw" - podało ministerstwo.

"Aby było możliwe wprowadzenie odstępstw od norm czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, konieczne było uzyskanie akceptacji ze strony Komisji Europejskiej na liberalizację przepisów związanych z czasem pracy kierowców" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Resort wskazał, że zmiany obejmują wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin, wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin, wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut i możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pracodawcy w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także innych użytkowników dróg. Nie należy zatem dopuszczać do sytuacji, w których kierowca będzie prowadził pojazd gdy jest zmęczony.

