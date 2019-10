Ministerstwo skarbu nie zagrozi ministerstwu gospodarki morskiej

Planowana restrukturyzacja rządu nie będzie dotyczyć Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, dowiedzieliśmy się w trzech źródłach. Wcześniej pojawiły się spekulacje, że resort ten może zostać podzielony na co najmniej trzy części, a jego główne departamenty wchłonięte przez inne resorty, włącznie z - prawdopodobnym nowym - Ministerstwem Skarbu Państwa.

Z niedawno zakończonego II Kongresu Żeglugi Śródlądowej wynika, przypomniała posłanka, że jeszcze w tym roku będą znane wyniki - prowadzonej na zlecenie ministerstwa - analizy kosztów i korzyści modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. W 2020 r. będą prowadzone analizy i oceny środowiskowe, a rok później – ma zostać zatwierdzony przez rząd program rozwoju zarówno Odrzańskiej Drogi Wodnej, jak i rozwoju Drogi Wodnej Wisły.Inną opinię w sprawie działalności resortu wyraził przedstawiciel opozycji rządowej.- Ze smutkiem stwierdzam, że w nowym rozdaniu rządowym raczej nie zabraknie miejsca na MGMiŻŚ – powiedział Tadeusz Aziewicz (PO-KO), poseł sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. - Zostało ono powołane w 2016 r. z pobudek politycznych, nawiązania do wizji etatyzmu z początków XX wieku i mitów z epoki gierkowskiej, kiedy nasze stocznie pracowały na potrzeby ZSRR.Jak zaznaczył zarazem, ta nowa struktura „została dobrze przyjęta w środowisku branżowym”, „chociaż merytoryczna działalność MGMiŻŚ była wielką porażką, szczególnie tzw. odbudowa przemysłu stoczniowego”.- Szkoda, bo MGMiŻŚ to klasyczny przykład powrotu do „Polski resortowej”, z próbą reaktywacji modelu zjednoczeń z okresu PRL, połączoną z szeregiem strategicznych błędów takich jak rozdzielenie zarządzania portami i ich lądowym zapleczem, czy połączenie nadzoru właścicielskiego i funkcji regulacyjnych – zaznaczył poseł Aziewicz.Jego zdaniem, sposobem na poprawę zarządzania gospodarką morską byłby „powrót do zintegrowanego nadzoru właścicielskiego”, tj. w strukturze MSP.- Najważniejsze dla mnie jest faktyczne prowadzenie polityki morskiej przez organy administracji państwowej, mniejsze znaczenie ma, gdzie znajduje się gestia zarządcza i decyzyjna - skomentował dr Ernest Czermański, z Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. - Aczkolwiek jej realizowanie pod szyldem MGMiŻŚ jest docenieniem właśnie gospodarki morskiej, jako ważnego elementu w gospodarce całego kraju.Przypomniał on, że gospodarka morska to nie tylko porty i żegluga. To także świetnie rozwijający się przemysł stoczniowy, off-shore, przyszłościowa energetyka wiatrowa, akwakultura, turystyka morska i przybrzeżna i wiele więcej. Praktycznie pełen zakres blue economy zdefiniowany przez UE w strategii niebieskiego wzrostu.