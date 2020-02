Mitsubishi Aircraft z kilkuset zamówieniami na samolot SpaceJet M100

Japoński koncern Mitsubishi Aircraft poinformował we wtorek, że ma już kilkaset zamówień na samolot pasażerski komunikacji regionalnej SpaceJet M100 - podała agencja Reutera. Najpierw jednak Mitsubishi Aircraft skupi się na certyfikacji większego modelu M90.

Główny udziałowiec koncernu, spółka Mitsubishi Heavy Industries, informowała w ubiegłym tygodniu, że dostawy SpaceJet M90 mogą zostać opóźnione co najmniej o rok, do marca 2021 r. Jak zauważyła agencja, to już szóste opóźnienie tego programu.

Według szefa ds. rozwoju Mitsubishi Aircraft Alexa Bellamy'ego samolot testowy, w którym wprowadzono około 960 zmian względem pierwotnego projektu, miałby w najbliższych tygodniach odbyć lot testowy. Wyjaśnił, że niektóre zmiany, takie jak np. powiadomienia załogi, zostały wprowadzone po dwóch awariach samolotów Boeing 737 MAX, które wzmogły międzynarodową kontrolę w kwestii reakcji pilota na sytuacje awaryjne.

Bellamy powiedział, że 90-miejscowy M90 byłby prawdopodobnie samolotem niszowym, jako zbyt duży, aby mógł być pilotowany przez amerykańskich przewoźników regionalnych zgodnie z umowa ze związkami zawodowymi. Według niego M100 z około 76 miejscami, który ma zacząć latać około 2024 r., będzie bardziej popularnym modelem.

Głównym rywalem Mitsubishi Aircraft będzie brazylijski producent samolotów Embraer. Koncern czeka na ostateczne zgody ze strony organów regulacyjnych, aby sprzedać 80 proc. udziałów w obszarze komercyjnych maszyn pasażerskich amerykańskiemu Boeingowi.

Mitsubishi Aircraft i amerykańska regionalna linia lotnicza Mesa Airlines we wrześniu podpisali porozumienie ws. rozpoczęcia rozmów na temat zamówienia 50 egzemplarzy M100 i prawa do zakupu kolejnych 50. Bellamy zapewnił, że koncern podpisał również inne umowy, które zostaną upublicznione w późniejszym.