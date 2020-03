MLP Group: niemal 130 mln zł zysku netto w 2019 roku

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 2019 rok. W tym okresie firma osiągnęła 140 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 129,4 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) zwiększyła się o 15,1 proc. do 939 mln zł. Całkowita wybudowana powierzchnia magazynowa wzrosła natomiast do poziomu blisko 600 tys. m kw. Zarząd MLP Group przewiduje, że niepewność gospodarcza wywołana koronawirusem w średniej i długiej perspektywie znacznie pobudzi sektor e-commerce, a co za tym idzie zwiększy się w istotny sposób zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.

MLP Group pozostaje w fazie bardzo dynamicznego wzrostu.

Przyspiesza zarówno ekspansję zagraniczną głównie na rynku niemieckim traktowanym jak strategiczny oraz rumuńskim i austriackim.

Umacnia również swoją pozycję na rynku krajowym.