Mniej CO2 w transporcie leków ratujących życie

DHL Global Forwarding, firma zajmująca się frachtem lotniczym i oceanicznym, odnotowuje wzrost zapotrzebowania na rozwiązania transportowe oparte na wykorzystaniu zrównoważonych paliw.

Jak zauważa niemiecki potentat rynku kurierskiego, rosnąca liczba nadawców nie tylko domaga się większej przejrzystości w zakresie emisji gazów cieplarnianych, ale także oczekuje zrównoważonych rozwiązań w transporcie, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Trend jest widoczny w czasie negocjacji czy postępowań przetargowych. M.in. dlatego DHL wprowadził usługę GoGreen Plus, oferującą fracht lotniczy w oparciu o zrównoważone paliwa (SAF - Sustainable Aviation Fuels). Są one produkowane z olejów odpadowych i mogą zapewnić redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet o 80 proc. w porównaniu z konwencjonalnym paliwem do silników odrzutowych. Partnerami DLH są tu BP i Neste.

Zanim pojawią się paliwa syntetyczne, trzeba zwiększyć wykorzystania biopaliw

- Nasi klienci podzielają pogląd, że nadszedł czas na dekarbonizację. Coraz więcej z nich czyni zrównoważony rozwój integralną częścią swojej strategii biznesowej, a my cieszymy się, że możemy im udowodnić, że dzięki rozwiązaniom takim jak nasza usługa GoGreen Plus emisje pochodzące z transportu mogą być skutecznie redukowane już dziś - mówi Thomas George, dyrektor handlowy DHL Global Forwarding.

Zauważa jednocześnie, że e-paliwa, takie jak wodór i paliwa syntetyczne produkowane w sposób zrównoważony będą szeroko dostępne dopiero od 2030 r. Do tego czasu trzeba zwiększyć skalę wykorzystania biopaliw.

Novo Nordisk dekarbonizuje swój fracht lotniczy

We współpracy z DHL dekarbonizację swoich przesyłek frachtu lotniczego rozpoczęła niedawno duńska firma farmaceutyczna Novo Nordisk. W 2023 r. da ona ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 30 tys. ton.

- Transport lotniczy odpowiada za większość emisji, które powstają przy dystrybucji naszych ratujących życie lekarstw. Dostarczamy je bowiem pacjentom na całym świecie. Dlatego chcemy wprowadzać zmiany w tym obszarze oraz utorować drogę innym firmom do transformacji i ograniczania emisji - wyjaśnia Dorethe Nielsen, wiceprezes Circular for Zero, Corporate Environmental Strategy w Novo Nordisk.

