Mniej portów lotniczych. Tanie linie przypieczętują los najmniejszych

- Wielkie huby, ze względu na problemy dużych sieciowych przewoźników, mają dzisiaj olbrzymi problem. Nie notują przychodów, mają pozamykane wielkie terminale. Jaka jest alternatywa? Pogodzić się z tanimi liniami. Dzisiaj duże porty będą błagać linie niskokosztowe (w przeszłości wielkie huby wielokrotnie rugowały je ze swoich terenów), by do nich przyszły – mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Low-costy mają, jak nigdy, dobrą pozycję do negocjacji stawek opłat lotniskowych. Te „gorsze” linie, jak oceniali je niejednokrotnie właściciele dużych, międzynarodowych lotnisk, teraz są wprost konieczne, by uratować finanse lotnisk.- Tanie linie lotnicze zauważą tę szansę wejścia na większe rynki. A to oznacza, że skądś będą musieli wyjść... W mojej ocenie największymi poszkodowanymi tej sytuacji będą małe porty lotnicze. Linie niskokosztowe będą je powolutku opuszczały – uważa prezes Kloskowski.Gdańsk, jeśli wierzyć słowom prezesa tamtejszego lotniska, ma wyjść z tego kryzysu obronną ręką – miks połączeń to 75 proc. niskokosztowi i 25 proc. przewoźnicy sieciowi.- Generalnie średnie porty lotnicze będą najmniej dotknięte w tej sytuacji – dodaje.Siatka lotnisk w Polsce i Europie stopniowo się odmieni. Regulować będzie to rynek i inwestycje w infrastrukturę.- Pamiętajmy, że dostępność komunikacyjna poszczególnych regionów się zmienia. Poprawia się. Mamy coraz lepsze i szybsze drogi, a także coraz lepszą kolej. Poprawiająca się sieć dróg i torów będzie wpływała niekorzystnie na liczbę portów lotniczych w Polsce i w Europie – konkluduje Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.