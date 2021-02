Mniej wypadków na torach, ale liczba poszkodowanych bez zmian

Mniej wypadków, mniejszy ruch na torach, historycznie niski miernik wypadkowości i liczba poszkodowanych w wypadkach bez zmian w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Tylko za nieco ponad 20 proc. zdarzeń odpowiada wyłącznie system kolejowy, reszta to wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i w trakcie nielegalnego przechodzenia przez tory. Urząd Transportu Kolejowego podsumował stan bezpieczeństwa systemu kolejowego w nietypowym, COVID-owym roku 2020.

Problemy przy semaforach

W 2020 r. doszło także do dwóch wypadków z przyczyn leżących po stronie systemu kolejowego, w których zginęły trzy osoby (dwie na stacji Szymankowo, gdzie doszło do kolizji lokomotywy z drezyną i jedna podczas wykonywania prac inwestycyjnych na linii nr 351).Grupą zdarzeń o potencjalnie groźnych skutkach są te związane z pominięciem sygnału zabraniającego dalszej jazdy, w tym semafora wskazującego sygnał „Stój" i zdarzenia w wyniku uruchomienia pojazdu kolejowego bez zezwolenia (określane są one też łącznie jako tzw. SPAD - od angielskiego „Signal Passed at Danger").Wypadków typu SPAD odnotowano w 2020 r. o 14 mniej (‑50 proc.), natomiast incydentów było o 2 więcej (+2,4 proc.) niż w roku ubiegłym. Łącznie wypadków i incydentów tej kategorii jest o 10,8 proc. mniej niż w 2019 r. Mimo zaobserwowanego spadku, liczba tego rodzaju zdarzeń utrzymuje się na wysokim poziomie.