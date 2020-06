Mniejsze utrudnienia na A6

Na długi weekend zostanie udrożniony przejazd dwoma jezdniami na A6/S3 od Szczecina do Goleniowa – informuje Generana Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad. Oznacza to zakończenie największych utrudnień na przebudowywanych odcinkach autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica i drogi ekspresowej S3 od węzła Rzęśnica do Miękowa.