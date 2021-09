Mocne słowa o szefie Ryanaira: "kolonizator, który poucza głupich tubylców"

Radom stworzy większe możliwości podróżowania mieszkańcom nie tylko Mazowsza, ale i innych, ościennych województw – ekonomista SGH Artur Bartosiewicz polemizuje z prezesem Ryanaira Michaelem O’Learym, który określił budowę lotniska w Radomiu jako „jeden z najgłupszych pomysłów w historii Polski”.

Radom zapewni setkom tysięcy pasażerów, dotychczas korzystającym z Okęcia, lepsze warunki obsługi. - twierdzi Artur Bartoszewicz, ekonomista z SGH w polemice z prezesem Ryanaira.

Kilka dni wcześniej prezes Ryanaira Michael O’Leary określił budowę lotniska w Radomiu jako „jeden z najgłupszych pomysłów w historii Polski”.

Zdaniem polskiego ekonomisty szefowi Ryanaira chodzi o to, by rząd dofinansował lotnisko w Modlinie, gdzie ta linia ma dominującą pozycję.

- Pan O'Leary zachowuje się jak kolonizator, który poucza głupich tubylców, co powinni budować, a czego nie pisze Artur Bartoszewicz w polemice z Michaelem O’Learym, prezesem Ryanaira.



Zobacz też: Mirbud zbuduje terminal na lotnisku w Radomiu

Przypomnijmy, że kilka dni temu prezes Ryanaira w rozmowie z portalem fly4free.pl stwierdził, że budowa lotniska pośrodku niczego to jeden z najgłupszych pomysłów w historii Polski, który przypomina działania komunistów w latach pięćdziesiątych XX wieku. Zamiast inwestować w Modlin, polski rząd marnuje miliardy z kieszeni podatników na budowę pałacu, z którego nikt nie będzie latał. Czy LOT przeniesie się do Radomia? Nie. I Ryanair też nie ma takiego zamiaru.



zobacz też: Mazowieckie: Spór wokół wywłaszczeń związanych z rozbudową lotniska w Radomiu



Zdaniem Artura Bartoszewicza zarzuty biznesmena wobec radomskiej inwestycji lotniczej są niesprawiedliwe. - Lotnisko jest budowane zgodnie z harmonogramem i zbliża się moment, gdy przyjmie pierwszych pasażerów. Na pewno wypełni swoją rolę jako portu uzupełniającego dla Lotniska Chopina, a potem Centralnego Portu Komunikacyjnego będąc jednym z elementów docelowego systemu transportowego kraju. Co warte podkreślenia, jest budowane na bazie dokumentów strategicznych, a nie wizji jednego podmiotu, jakim jest PPL – podkreśla Bartoszewicz.

"Konkurencyjna oferta Radomia"

- Radom zapewni setkom tysięcy pasażerów, dotychczas korzystającym z Okęcia, lepsze warunki obsługi. To tam zostaną przeniesione loty czarterowe na które Okęcie robi się już za ciasne. Pamiętajmy też o tym, że latać chcą klienci nie tylko z Warszawy i okolic, którzy obecnie są głównymi użytkownikami portu w Modlinie. Radom stworzy większe możliwości podróżowania mieszkańcom nie tylko Mazowsza, ale i innych, ościennych województw – dodaje, precyzując że chodzi przede wszystkim o loty turystyczne. Radom ma zaproponować okolicznym mieszkańcom „konkurencyjną cenowo i atrakcyjną ofertę turystyczną”.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl