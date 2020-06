Modernizacja tras kolejowych Tłuszcz-Ostrołęka i Kutno-Płock-Sierpc

Za kilka lat podróż koleją z Warszawy do Ostrołęki potrwa godzinę - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. We wtorek podpisano umowy na projekty ws. modernizacji 2 linii kolejowych przebiegających głównie przez woj. mazowieckie.

Umowy na realizację studium wykonalności, czyli na przygotowanie projektów modernizacji dwóch linii kolejowych, podpisano we wtorek podczas wspólnej wideokonferencji transmitowanej jednocześnie z Ministerstwa Infrastruktury i siedziby spółki PKP Polski Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) Porozumienie zawarto z firmami: BBF sp. z o.o. i z IDOM Consulting, Engineering and Architecture. Wartość obydwu umów wynosi 7 milionów złotych.

Projekty dotyczą tras Tłuszcz - Ostrołęka (Mazowieckie) i Kutno - Płock - Sierpc (Łódzkie/Mazowieckie) i wiążą się ściśle z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

"Odcinek Tłuszcz - Ostrołęka znajduje się w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego, tej inwestycji, która ma dać impuls rozwojowy dla całej gospodarki, dla całej branży transportowej. Inwestycje będą miały także pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewnią lepszy dojazd do rafinerii Orlen oraz elektrowni w Ostrołęce" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Modernizacja dwóch mazowieckich linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka oraz Kutno - Płock - Sierpc to kolejne projekty PKP Polskich Linii Kolejowych SA przygotowywane do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Działania te pozwolą utrzymać poziom inwestycji i zaangażowanie wykonawców. Dzięki sprawnemu planowaniu i realizacji prac zwiększy się dostępność i atrakcyjność podróży koleją. Będzie też sprawniejszy transport towarów koleją - zapewnił prezes zarządu PKP PLK SA. Ireneusz Merchel.



Nowe możliwości podróży koleją i przewozu towarów na północy #Mazowsze. PLK podpisały umowy na opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii #Tłuszcz - #Ostrołęka oraz #Kutno – #Płock – #Sierpc. Przeanalizowana zostanie m. in. budowa drugiego toru na tych trasach. pic.twitter.com/SQzrAqES4K — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) June 2, 2020

Obydwie linie są bardzo ważnym ogniwem w polskim systemie przewozów towarowych i istotną rolę odgrywa tu prędkość docelowa takich pociągów. Po modernizacji ma ona wynieść, w przypadku linii z Kutna do Płocka i Sierpca, do 100 kilometrów na godzinę, a na trasie Tłuszcz - Ostrołęka transporty towarowe będą poruszały się jeszcze szybciej.

Pociągi pasażerskie z Ostrołęki do Tłuszcza mają w przyszłości osiągać prędkość nawet do 160 kilometrów na godzinę. "Za kilka lat wsiadając w Ostrołęce na przykład do szybkiego pociągu Inter City dojedziemy do Warszawy w godzinę" - zapewnił prezes Merchel.