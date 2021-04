Modlin na zakręcie. Jest inwestor i jest blokada

- Taki inwestor jest potrzebny - mówi o gotowości francuskiej firmy Egis do objęcia udziałów i zarządzania podwarszawskim portem lotniczym w Modlinie profesor Włodzimierz Rydzkowski, ekspert zajmujący się infrastrukturą. Może to jednak napotkać na opór państwowego współudziałowca. - Zdziwiłbym się, gdyby wspólnicy Modlina zgodzili się na wejście inwestora - przyznaje zaś Adrian Furgalski, ekspert z ZDG TOR.

Francuski Egis, który specjalizuje się m.in. w zarządzaniu portami lotniczymi, zainteresowany jest objęciem udziałów w podwarszawskim lotnisku w Modlinie i zarządzaniem nim.

Pomysł ma wsparcie dwóch udziałowców Portu: marszałka Mazowsza i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zdaniem ekspertów, pozostali udziałowcy Modlina, zwłaszcza Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, mogą sprzeciwić się dalszemu inwestowaniu w to podwarszawskie lotnisko.

Lotnisko klarowne politycznie

Jego zdaniem cała sprawa ma charakter dość klarowny politycznie. Udziałowcami Modlina są dziś bowiem państwowe Porty Lotnicze i Agencja Mienia Wojskowego, a także miasto Nowy Dwór Mazowiecki i województwo mazowieckie, w których rządzi opozycja. - Jeżeli PiS wygrałby na Mazowszu, to by się zgodził na inwestowanie, a tak to, dopóki władza się nie zmieni, będzie przeciwne wszelkim inwestycjom - prognozuje profesor Włodzimierz Rydzkowski.

Podobnego zdania jest Adrian Furgalski, ekspert z Zespołu Doradców Gospodarczych Tor: - Stu inwestorów może się tam zjawić. Tylko co z tego? Czy wszyscy wspólnicy zgodzą się jednomyślnie na wejście inwestora? Szczerze bym się zdziwił. Żadne plany dotyczące dalszego rozwoju nie spotkały się dotychczas z pełnym porozumieniem.



PPL sprzeciwił się m.in. wyemitowaniu przez lotnisko w Modlinie obligacji na konieczne inwestycje w rozbudowę portu czy zaciągnięcie kredytu bankowego. Zgłosił też wątpliwości co do dofinansowania portu przez województwo kwotą 50 milionów złotych, zarzucając marszałkowi przekroczenie granic dozwolonej pomocy publicznej.

Dla Mazowsza Radom?

