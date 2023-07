MOL zamawia w Chinach tankowce LNG

Aż sześć tankowców LNG budują Chińczycy dla japońskiego MOL-a i miejscowego koncernu paliwowego CNOOC. Właśnie rozpoczęło się cięcie blach pod budowę drugiej jednostki. Analitycy zwracają na niską cenę statków.

Na uwagę zwracają niskie ceny metanowców z Chin.

Pekin chce zaistnieć szeroko w nowym segmencie rynku stoczniowego.

Jakość kluczowych elementów statków mają zapewnić Francuzi.

Dostawa pierwszej z sześciu jednostek wybudowanych w stoczni Hudong-Zhonghua zaplanowane jest na przyszły rok. Wartość kontraktu MOL-a (pod ta nazwa kryje się japoński przewoźnik Mistusi O.S.K. Lines) i chińskiej firmy to 1,17 mld dol.

Chińczycy nie mają doświadczenia, kuszą wiec niską ceną

Jest to bardzo atrakcyjna cena biorąc pod uwagę, że niedawno dwa tankowce od Hyundaia o identycznej pojemności 174 tys. m3 zostały zamówione w cenie jednostkowej 261,5 mln dol.

Skąd tak niska cena statków z Państwa Środka?

Zdaniem ekspertów branżowych wynika to z małego doświadczenia Chińczyków w budowie tego typu jednostek. By zdobyć nowych klientów chiński zakład należący do państwowego konglomeratu stoczniowego CSSC zaproponował niska cenę jednostkową.

Dlaczego jednak chińskie tankowce LNG nie cieszą się zainteresowaniem nabywców? Ci masowo zamawiają statki w Korei Południowej, ewentualnie w Japonii?

Problem w tym, że tankowce LNG to jednostki niezwykle skomplikowane, przewożące ładunek o temperaturze minus 163 stopni Celsjusza. Aby dobrze się sprawowały muszą spełniać rygorystyczne normy i być perfekcyjnie zbudowane. Każda awaria byłaby ogromnym problemem dla właściciela statku.

Tankowce LNG muszą być bezawaryjne i bezpieczne

I nie chodzi w pierwszym rzędzie o jednostkę. Nietrudno np. wyobrazić sobie awarię statku w zimie. W takim przypadku niedostarczenie gazu uderzyłoby w klientów czekających na surowiec. Możliwe kwoty odszkodowań byłyby gigantyczne.

Stąd też firmy parające się przewozem LNG wolą droższe, ale praktycznie bezawaryjne jednostki koreańskie.

Chińczycy przedsięwzięli więc kroki mające zabezpieczyć ich przed problemami. Po pierwsze, choć statek powstanie w Szanghaju, to za jego serce – zbiorniki kriogeniczne – odpowiadać będzie dostawca technologii, francuski GTT. To numer jeden w segmencie zbiorników dla metanowców, a jego rozwiązania wykorzystują także inne stocznie budujące tankowce LNG.

Po drugie wszystkie zamówione statki będą obsługiwać jednostkę gazowo-energetyczną CNOOC w ramach długoterminowych umów czarterowych.

W praktyce więc, nawet w przypadku awarii i problemów z jakością, poszkodowanym będą sami Chińczycy. Czyli problemy pozostaną w rodzinie.

Jednak jeśli statki będą się spisywały dobrze, wówczas przez Chińczykami otwiera się szansa na zaistnienie na najdroższym po wielkich wycieczkowcach segmencie rynku stoczniowego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl