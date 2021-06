Morawiecki: takie firmy jak Remtrak zapewniają wysoką jakość kolei

Takie firmy jak Remtrak zapewniają wysoką jakość polskiej kolei - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Zakładzie Usług Taborowych PKP Intercity Remtrak w Liszowie koło Opoczna (Łódzkie).

Remtrak jest ogniwem Polskiego Ładu, a Polski Ład wzmocni potencjał transportowy i będzie służył pasażerom - mówił Morawiecki w zakładzie należącym do państwowego przewoźnika - firmy remontowej. Jak stwierdził, takie firmy zapewniają wysoką jakość kolei, komfort jazdy, ale też jest elementem reindustrializacji Polski.

"To podnosi polską gospodarkę i kolejnictwo na coraz wyższe etapu rozwoju. To są te inwestycje Polskiego Ładu, które powodują, że my Polacy możemy być coraz bardziej dumni z polskiego kolejnictwa" - oświadczył Morawiecki.

