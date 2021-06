Morski transport kontenerowy z Chin do Europy podrożał o 600 procent

W ubiegłym tygodniu koszt transportu oceanicznego towarów w kontenerach w umowach spot znów wzrósł, na niektórych liniach w tempie dwucyfrowym. Doliczając dopłaty do podstawowych stawek frachtu, przewozy morzem z Chin do Europy stają nieopłacalne dla towarów o niskiej marży. Skąd się to bierze i kiedy trend się przełamie?

Według danych z maja średnie opóźnienie statków wzrosło w ciągu roku o 160 proc. - do 3,9 dnia, a średni czas przetrzymywania kontenerów z 49 do 58 dni.

Za przewóz towarów w kontenerze 40-stopowym (FEU, 40 ft) z Szanghaju do Rotterdamu w miniony piątek należało zapłacić 11 196 USD, a z Szanghaju do Genui - 10 845 USD. Obie te ceny są co najmniej sześciokrotnie wyższe niż w ub. r.

Konkurencja na rynku transportu morskiego szybko się kurczy. Rządzi tu 10 największych linii żeglugowych, które tworzą trzy sojusze armatorskie. Nadawcy ładunków mogą wybierać de facto między trzema ofertami.

