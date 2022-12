Morski transport szybko tanieje, ale jest nowy problem

Z szalonego wzrostu cen morskiego frachtu kontenerowego nie zostało już nic. Bo jak inaczej nazwać zjazd z prawie 10 tysięcy do nieco ponad 2 tysięcy dolarów w niecały rok. Rosną za to stawki w transporcie drogowym w Europie, ale przewoźnicy niespecjalnie się z tego cieszą.

Na wszystkich morskich trasach łączących Chiny z Europą Zachodnią i USA widać bardzo dużą obniżkę cen. Wzrost nastąpił jedynie na połączeniu Europy ze Stanami Zjednoczonymi.

Analitycy łączą spadek cen frachtu morskiego ze spadkiem popytu na dobra konsumpcyjne produkowane w Chinach. Ludzie obkupili się podczas pandemii, a dziś ich portfele cierpią z powodu inflacji.

Rosną za to ceny frachtu drogowego. To przede wszystkim efekt wzrostu cen paliwa i niedoboru kierowców. Na horyzoncie widać już jednak zmniejszenie popytu na usługi transportowe spowodowane hamowaniem gospodarki.

Najnowszy indeks kompozytowy Drewry WCI wynosi 2127 dolarów za kontener 40-stopowy i jest o 79 proc. niższy od szczytowego poziomu 10 377 dolarów, osiągniętego we wrześniu 2021 r. Jest też o 21 proc. niższy niż 10-letnia średnia wynosząca 2692 dolarów, co wskazuje na powrót do bardziej normalnych cen, ale pozostaje o 51 proc. wyższy niż średnie stawki z 2019 r. (przed pandemią), które wynosiły 1420 dolarów.

Średni indeks złożony od początku roku wynosi 6547 dolarów za kontener 40-stopowy, czyli o 3855 dolarów więcej niż średnia z 10 lat (wspomniane powyżej 2692 dolarów). Indeks złożony spadł w ostatnim notowaniu o 1 proc. do 2127,33 dolarów za kontener 40-stopowy i jest o 77 proc. niższy niż w tym samym tygodniu w 2021 r.

Ceny morskiego frachtu kontenerowego na wybranych trasach

I tak, według notowania z 15 grudnia 2022 r., jeśli chodzi o kluczowe trasy, to ceny kształtują się następująco:

• Szanghaj - Rotterdam: 1674 USD (- 88 proc. rok do roku)

• Rotterdam - Szanghaj: 797 USD (- 49 proc.)

• Szanghaj - Los Angeles: 2000 USD (-80 proc.)

• Los Angeles - Szanghaj: 1175 USD (-10 proc.)

• Nowy Jork - Rotterdam: 1269 USD (+ 7 proc.)

• Rotterdam - Nowy Jork: 7050 USD (+ 12 proc.)

• Szanghaj - Nowy Jork: 3952 USD (-70 proc.).

Na wszystkich trasach łączących Chiny z Europą Zachodnią i USA widać bardzo dużą obniżkę cen. Wzrost nastąpił jedynie na połączeniu Europy ze Stanami Zjednoczonymi.

Koniec pandemii COVID-19 oznacza koniec wygórowanych cen na morzu

Analitycy łączą spadek cen frachtu morskiego ze spadkiem popytu na dobra konsumpcyjne produkowane w Chinach. Upraszczając, mieszkańcy Zachodu obkupili się w okresie pandemii i nie potrzebują (tymczasowo) większej liczby laptopów, telewizorów czy innego sprzętu domowego. Nieprzypadkowo linia wyznaczająca indeks Drewry WCI skierowała się gwałtownie w dół mniej więcej w marcu, gdy po kolejnej turze szczepionek Zachód zorientował się, że COVID-19 nie stanowi już takiego problemy jak przez dwa wcześniejsze lata. W efekcie zmieniła się struktura zakupów: dobra materialne straciły na znaczeniu, zyskały wydatki na rozrywkę, które pandemia mocno ograniczała.

Swoje robi także niepewność Europejczyków i Amerykanów co do ich kondycji ekonomicznej. Największa od lat inflacja zmusiła kupujących do bardziej strategicznego podejścia do wydawania pieniędzy.

Jak zauważa Washington Post, to że stawki frachtu kontenerowego spadły, nie oznacza, że zakupy prezentów na tegoroczne święta będą tańsze niż w 2021 roku. Sprzedawcy detaliczni, chcąc uniknąć gigantycznych kłopotów z dostawami, które dotknęły ich w ubiegłym roku, zatowarowali się teraz dużo wcześniej, kiedy transport kontenera nie kosztował 1500-2000 dolarów, ale 6000-8000 dolarów. Do tego trzeba dodać ogólny wzrost kosztów, wynikający, np. w Europie ze wzrostu cen energii. W dłuższym okresie spadek cen frachtu kontenerów wpłynie jednak pozytywnie na ceny detaliczne produktów. Pomóc tu może także organicznie popytu.

Niskim stawkom za żeglugę może sprzyjać pojawienie się nowych kontenerowców, które armatorzy zamówili w stoczniach w okresie pandemii, żeby być lepiej przygotowanym do obsługi chwiejącego się łańcucha dostaw. W 2023 r. mają zostać zwodowane kontenerowce o łącznym potencjale przewozowym 2,32 mln TEU, a w 2024 rynkowi przybędzie potencjał kolejnych 2,81 mln TEU. Ma to zrównoważyć z nawiązką utratę potencjału shippingu związaną z koniecznością złomowania statków niespełniających norm emisji CO2 nałożonych na armatorów przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Są jednak i takie prognozy, że armatorzy widząc nadpodaż przestrzeni towarowej, będą stosować znaną z pandemii taktykę "blank sailingów" (odwoływania rejsów), co może postawić spadek cen pod znakiem zapytania.

W ślad za spadkiem cen frachtu morskiego idą ceny frachtu kolejowego. Na trasie z Chin jest on zwykle droży o 100 proc. W szczycie pandemii za przewiezienie kontenera do Europy płaciło się ponad 10 tys. dolarów. Dziś na zasadę popyt-podaż nakłada się także to, że po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę, wiele firm wycofało się z obsługi głównej trasy Nowego Jedwabnego Szlaku, wiodącej przez teren agresora. W efekcie obroty na NJS spadły.

Drogi olej napędowy, wyższe pensje kierowców, wyższe stawki na drogach

Rosną za to ceny frachtu drogowego. Indeks Ti x Upply x IRU odnoszący się do przewozów kontraktowych i spotowych urósł w III kwartale 2022 r. w obu przepadkach, osiągając historyczne maksima, ale tempo jego wzrostu spadło. Stawki kontraktowe osiągnęły 129,7 pkt indeksowych, wzrost o 5,4 pkt kwartał do kwartału, co oznacza wzrost o 19,6 pkt rok do roku. Na rynku spotowym stawki osiągnęły 142,6 pkt., co oznacza wzrost o 6,0 pkt. kdk. i 26,4 pkt. rdr.

Jak zauważa raport przygotowany przez firmy analityczne Ti, Upplay i Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU), wzrost cen to przed wszystkim efekt skoku cen oleju napędowego po wybuchu wojny w Ukrainie, ale także niedoboru kierowców, co powoduje wzrost kosztów pracy (w polskich firmach, czy pochodzących z nowej części Unii Europejskiej, poniosło je wprowadzenie drugiej transzy pakietu mobilności). Wpływ zmiany klimatu na europejską pogodę spowodował dalsze obniżenie poziomu wody w europejskich rzekach podczas najgorszej suszy na kontynencie od 500 lat. Zdolność transportu rzecznego została w Europie zmniejszona, co skierowało popyt na transport drogowy i zwiększyło presję na wzrost stawek na niektórych trasach.

Przeanalizujmy trasę Warszawa - Duisburg (porty Morza Północnego).

W III kwartale wszystkie ceny na tej trasie po raz kolejny osiągnęły nowe rekordy. Stawki kontraktowe wyniosły 1451 euro (1,34 euro/km), co oznacza wzrost o 8,0 proc. kwartał do kwartału i 37,5 proc. rok do roku. Na rynku spotowym stawki na tej trasie osiągnęły poziom 1724 euro za kurs (1,60 euro/km), co oznacza wzrost o 5,1 proc. w ujęciu kwartalnym i 21,4 proc. w ujęciu rocznym. W przypadku połączeń typu backhaul (załadunek w drogę powrotną) stawki kontraktowe w III kwartale do Warszawy wynosiły średnio 1190 euro (1,10 euro/km) za kurs, co oznacza wzrost o 4,7 proc. w stosunku kwartalnym i 9,1 w stosunku rocznym. Na rynku spotowym usług typu backhaul ceny przejazdy osiągnęły poziom 1467 euro (1,35 euro/km), co oznacza wzrost o 5,5 proc. kwartał do kwartału i 11,8 proc. rok do roku. Co ciekawe, na trasie z Duisburga do Warszawy stawki spotowe w III kwartale były o o 23,3 proc. droższe niż kontraktowe. To jedna z największych różnic w Europie.

Prawdopodobnie tempo wzrostu stawek spadnie w kolejnych kwartałach. Jak podaje raport Ti, Upplay i IRU, szereg wskaźników wskazuje na ograniczeni konsumpcji i produkcji w całej Europie. Oficjalne dane wskazują, że konsumpcja spada zarówno w Wielkiej Brytanii jak i we Francji a poziom produkcji w IV kwartale wykazuje tendencję spadkową w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wysokie temperatury latem wpłynęły również na spadek produkcji rolnej na kontynencie. Niskie portfele zamówień, wysokie ceny energii i niepewność dostaw gazu powstrzymują rozwój produkcji w nadchodzących miesiącach. Spadkowi konsumpcji i produkcji towarzyszą wysokie poziomy zapasów w całej Europie, przy pełnych już magazynach przygotowanych na okres szczytowy. Można się zatem spodziewać, że popyt na importowane towary detaliczne w IV kwartale okaże się niski.

