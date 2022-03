Możemy dać ładunek każdemu, kto przestał obsługiwać Rosję i Białoruś

Prezes CSL ma ofertę dla przewoźników, którzy przestali obsługiwać Rosję i Białoruś. - Jeżeli są dobrzy i przyjdą do nas, chętnie podejmiemy współpracę. Ładunków mamy dużo, a możemy mieć więcej - deklaruje Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL. W rozmowie także o innych skutkach wojny widocznych w logistyce.

- Zajmujemy się transportem drogowym, spedycją morską, prowadzeniem agencji celnej. Największe problemy mieliśmy z tym pierwszym.- Tak, widać to także z naszej perspektywy. Wojna w Ukrainie spowodowała zatrzymanie dostaw Nowym Jedwabnym Szlakiem. Tracą na tym Chiny, Rosja, Ukraina, a przede wszystkim ci, którzy zamówili towar, a teraz nie mają czym handlować. Czas oczekiwania na statki z Chin jest wydłużony, widać też więcej towaru do zabukowania.Nasi klienci z sobie z tym radzą. Pod koniec roku ci będący w dobrej sytuacji finansowej, mający wolne pieniądze, zrobili większe zakupy. Nawet jeśli transport z Chin spóźniał się o cztery czy osiem tygodni, nie było to dla nich groźne, bo mieli odłożony zapas w magazynach.Efektem wojny jest także wyjazd części ukraińskich kierowców do obrony swojego kraju, rzutujący na pracę przewoźników i szukanie alternatywnych kierunków przez firmy, które do tej pory obsługiwały transporty na Wschód.Pełnego obrazu zmian nie jestem w stanie zarysować. To, co mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością: czujemy to na własnej skórze w firmie, że zachodzą one w bardzo szybkim tempie, dosłownie z dnia na dzień.- Tak, w przypadku oleju napędowego nawet o 50 proc.- Tak. Tylko że duży popyt na usługi transportowe zderzył się w pierwszym kwartale 2022 r., jak powiedziałam wcześniej, z nowymi falami pandemii, chorobami kierowców, brakiem dostępności tirów, złą pogodą, a na koniec z wojną. Całą lawiną negatywnych czynników.- Różnie. My mówimy o inflacji, że będzie pewnie powyżej 10 proc., a klient proponuje podniesienie naszego wynagrodzenia o 0,02 proc... To nie jest współczynnik, który pozwoliłby nam zapłacić podwykonawcom.Trzeba oczywiście wszystko ważyć, żeby budować relacje, ale muszą być one win-win. Czasami jest lżej, czasami ciężej, czasami trzeba poczekać. Rzeczywistość wymaga tu od nas dużej zwinności.Przygotowaliśmy się do tego, żeby na bieżąco ustalać ceny i rozliczać usługi, przynajmniej do czasu, kiedy rynek nie wróci do normalności, o ile wróci – do poziomu cen paliwa z końca ubiegłego roku.- My wygrywamy wieloletnią strategią. Świadczymy kompleksowe usługi, nie jesteśmy skupieni na jednym kliencie, lecz dobrze zdywersyfikowani. Nie prowadziliśmy interesów na Wschodzie, nie mamy więc tego problemu, co firmy, które to robiły.Jeśli chodzi o spojrzenie na całą branżę transportową w Polsce, to na pewno się pozbiera, bo jest potęgą w Europie. Towary będą wożone, chociaż ceny będą wyższe. Przewoźnicy przecież nie mogą dokładać do interesu. Mogą dziś wybierać, kto im zaoferuje lepszą cenę, terminy płatności i wybierać tego, kto jest solidnym partnerem. Solidność finansowa to podstawa biznesu, ale teraz staje się jeszcze ważniejsza. Kto temu nie sprosta, wypadnie z rynku.Ci, którzy handlują ze Wschodem, też sobie poradzą, bo Polacy są dobrymi przedsiębiorcami. Potrzeba jednak czasu, żeby pozyskać nowe rynki, klientów, zmienić kierunek działania.Jeżeli ktoś przetrzyma najgorsze, znajdzie swoje miejsce. Tak samo przewoźnicy drogowi. Jak już mówiłam, na Pomorzu Zachodnim walczymy o samochody. Jest dużo pracy przy transportach na rynek niemiecki czy skandynawski.- Jeżeli ci, którzy pracowali ze Wschodem, są dobrzy i przyjdą do nas, chętnie podejmiemy współpracę. Ładunków mamy dużo, a możemy mieć więcej.Nasi klienci planują zwiększyć dostawy przez polskie porty na południe Europy. Potrzeby na rynku usług transportowych rosną. Może nie wszyscy znajdą pracę, ale ja osobiście chciałabym mieć kilkunastu nowych dobrych przewoźników, którzy rozpoczęliby z nami pracę i regularnie dla nas jeździli.Czytaj także: To sprawa sumienia. Przewoźnicy drogowi przed dramatycznym dylematem - Spółka działa tu i teraz. Mamy dobry portfel klientów, którzy się rozwijają. Jaka będzie przyszłość, nikt naprawdę nie wie...Zostaję w Polsce, nigdzie nie wyjeżdżam. Patrząc na to, co się teraz dzieje, trudno jednak nie mieć czarnych myśli. Smucą mnie doniesienia z Ukrainy, przeraża postawa Putina...To trudny okres dla całego świata, szczególnie dla tych, którzy zostali zaatakowani bezpośrednio, a także dla ludzi usposobionych pokojowo. Ich świat się zachwiał. Ale żyć i pracować trzeba, mieć plany, uśmiechnąć się czasami do słońca na niebie. Jako optymistka, mam nadzieję, że do najgorszego nie dojdzie. A jak przyjdzie kilka miesięcy słabszych dla firmy, przetrzymamy je.- Covid i wojnę łączy nieprzewidywalność. W przypadku koronawirusa, po pierwszym szoku, opanowaliśmy strach i wiedzieliśmy, jak reagować. Wprowadziliśmy w firmie procedury. Dziś - po dwóch latach od wybuchu pandemii - mogę powiedzieć, że nie miała ona dużego wpływu na firmę.Za to wojna to drastyczne naruszenie poczucia bezpieczeństwa. Gdy rozmawiam z bliskimi, słyszę, że obecne wydarzenia odbierają gorzej niż te sprzed dwóch lat. Na naszych oczach rozgrywa się dramat. Jak już jednak powiedziałam: musimy jednak żyć i pracować. Każdy jest odpowiedzialny za swoich bliskich. Wielu z nas pomaga Ukraińcom. Nie poddajemy się. Robimy swoje.