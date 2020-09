Możliwe odszkodowania za zakazy lotów. Wspólne rozwiązania dla przestrzeni krajów Strefy Schengen

Trzydzieści - to obecnie obowiązująca liczba państw, które przez polski rząd zostały objęte od 16 września zakazem lotów. I choć to lista krótsza niż dotychczasowe, to przez obecność na niej Hiszpanii i Francji niemniej dotkliwa. Od 1 października, jeśli wierzyć zapowiedziom wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego, sporo się w tej materii zmieni. Pogłębiają się za to straty portów lotniczych w Polsce. Te, jak się okazuje, mają możliwość walki w sądzie o pieniądze, których nie udało się zarobić w związku z rządowymi zakazami.

Z trzynastu polskich regionalnych portów lotniczych w pierwszej połowie br. skorzystało o 64 proc. mniej pasażerów, niż przed rokiem - wynika z najnowszych danych Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Sytuację pogarszają wprowadzane zakazy lotów, które powodują dalsze straty.

Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych dopytywany przez WNP.PL o ewentualne próby dochodzenia w sądzie zadośćuczynienia za skutki poszczególnych decyzji zakazujących lotów przyznał, że taka możliwość jest, ale to jest bardzo trudny proces.

Niepowetowane straty