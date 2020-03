MSWiA: wydaje się, że sytuacja na granicach jest opanowana

Wydaje się, że sytuacja na granicach jest opanowana. Monitorujemy to. Działamy mocno, po to, żeby przywóz towarów do Polski był niezakłócony - powiedział w piątek na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Maciej Wąsik.

Pytany o to, jak obecnie wygląda ruch drogowy na granicach Polski, wiceszef MSWiA powiedział: "rzeczywiście był moment, że zrobiły się potężne korki". "My zweryfikowaliśmy nasze procedury, uprościliśmy je" - podkreślił Wąsik.

Wiceminister MSWiA przyznał, że przed wejściem na antenę Polskiego Radia "rozmawiał z szefem Straży Granicznej, który twierdzi, że tam, gdzie były największe problemy, czyli na granicy polsko-niemieckiej, w tej chwili ruch jest odprawiany na bieżąco lub prawie na bieżąco". "Czyli jest korek, który nie stanowi większego problemu dla osoby, która przekracza granicę" - wyjaśnił.

"Wydaje się, że sytuacja na granicach jest opanowana. Oczywiście, jesteśmy po nocy, gdzie ten ruch jest zawsze mniejszy" - ocenił.

"Monitorujemy to. Działamy mocno, po to, żeby przywóz towarów do Polski niezbędnych w różnych dziedzinach życia i gospodarki był niezakłócony" - podkreślił Maciej Wąsik.

W nocy z 13 na 14 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MSWiA ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Według rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, od niedzieli 15 marca do odwołania został zawieszony ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Gołdap-Gusiew, Gronowo-Mamonowo; z Białorusią: Rudawka-Lesnaja, Białowieża-Piererow, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Czeremcha-Wysokolitowsk; z Ukrainą: Zosin-Ustiług, Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa Ruska (kolejowe), Budomierz-Hruszew, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica i Krościenko-Chyrów.

Ograniczono ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Braniewo-Mamonowo, Bezledy-Bagrationowsk, Głomno-Bagrationowsk, Skandawa-Żeleznodorożnyj, Grzechotki-Mamonowo II; z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Grodno, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Bobrowniki-Bierestowica, Zubki Białostockie-Bierestowica, Siemianówka-Swisłocz, Kukuryki-Kozłowiczy, Terespol-Brześć; z Ukrainą: Dorohusk-Jagodzin, Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński, Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe), Werchrata-Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec, Przemyśl-Mościska.

Ograniczono również do odwołania ruch graniczny na przejściach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, a także w lotniczych i morskich przejściach granicznych.