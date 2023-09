Na A4 niewielki wzrost ruchu, duży wzrost przychodów

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady I półrocze 2023 r. podsumowuje na plusie, zarówno pod kątem przychodów ze sprzedaży, jak i wypracowanego zysku netto. Porównując wyniki spółki, trzeba m.in. pamiętać, że w ubiegłym roku na trzy miesiące zwolniła ona z opłat auta z Ukrainy.

Po sześciu miesiącach 2023 r. przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady ukształtowały się na poziomie 233,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Odnotowany zysk netto to przyrost z 15,9 mln zł w I półroczu 2022 r. do poziomu 57,5 mln zł (+262 proc.). EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) wyniosła 113,1 mln zł wobec 73,9 mln zł rok wcześniej (+53 proc.).

Ruch na autostradzie większy o 1,6 proc., a przychody o 24,4 proc.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady są pochodną prowadzonej przez nią działalności autostradowej, czyli zarządzania i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, realizowanego przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska (SAM).

W I półroczu 2023 r. średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł nieco ponad 46 tys.pojazdów i był o 1,6 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku samochodów osobowych to wzrost o 1,9 proc., natomiast ciężarowych - o 0,6 proc.

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 r. wyniosły około 230,8 mln zł, co stanowi wzrost o 24,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I połowie 2023 r. była zdecydowanie niższa od tej, jaką odnotowano w I połowie 2022 r., co wynika z faktu, że w ubiegłym roku, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, autostradą A4 napłynęły do Polski setki tysięcy uchodźców. Z myślą o nich do 31 maja 2022 r. obowiązywało zwolnienie z opłat za przejazd pojazdami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Zwolnieniu temu nadal podlegają pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy.

Zmiany sposobu prezentacji niektórych danych finansowych

Komunikat prasowy, zwraca uwagę, że 2023 r. wprowadzono zmiany sposobu prezentacji niektórych danych finansowych, w efekcie których dokonano przekształcenia danych za I półrocze 2022 r., a co a tym idzie - także danych za cały rok 2022 r. Przekształcenia te były wynikiem:

• zmiany podejścia w odniesieniu do szacowania i ujmowania rezerwy na remonty nawierzchni pasa drogowego autostrady;