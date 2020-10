Na "akcję zima" czeka 2,5 tys. pługów i 291 magazynów soli

Kilka tysięcy ludzi dysponujących ok. 2,5 tys. pługów, pługosolarek czy pługów wirnikowych będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy utrzymaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Przygotowanych jest 291 magazynów i prawie pół miliona ton soli.

Jak przypomniała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrzymuje ona ponad 17,7 tys. km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to ponad 20 tys. km.

Dyrekcja przewiduje, że w sezonie 2020/2021 do zimowego utrzymania dróg zużytych może zostać około 470 tys. ton soli drogowej, 2,3 tys. ton chlorku wapnia oraz 42 tys. ton materiałów uszorstniających.



Jak podkreślił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, utrzymanie sieci drogowej to nie tylko remonty, przebudowy, ale również zimowe utrzymanie dróg.



"Niezwykle istotne, ponieważ w trudnych warunkach atmosferycznych zmieniają się właściwości jezdne naszych pojazdów. Reakcja służb utrzymaniowych musi być skuteczna i zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg" - zaznaczył Żuchowski.



Jak podkreśla GDDKiA, zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h.