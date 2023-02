Na drogach przybywa kłopotów. Niskie marże i ekologia eliminują przewoźników

Jeszcze przed 2019 r. kondycja przeciętnych, małych firm transportu drogowego była słaba. Ich sytuacja pogorszyła się z powodu pandemii i wojny, dlatego być może czeka nas proces kurczenia się sektora MSP – mówi Magdalena Szaroleta, dyrektor handlowa Raben Transport.

W transporcie od wielu lat marże utrzymywały się na niskim poziomie kilku procent. Jeżeli przewoźnik ma spełniać oczekiwania klientów, realizować w terminie dostawy, mieć wysokiej jakości flotę pojazdów oraz odpowiednią liczbę kierowców, to w warunkach wzrostu kosztów i występujących zakłóceń nie ma możliwości obniżania cen. Koszty dodatkowo zwiększają obowiązki spełniania przez transport norm ekologicznych.

Raben wyraźnie dostrzega, że niektórzy kontrahenci wdrożyli już proces nearshoringu. Ładunki nadawane z Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Zachodniej wzrosły nawet do 20 proc. Oznacza to, że towary te są produkowane w naszym regionie, a nie sprowadzane np. z Chin.

Głębsze redukcje emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym ogranicza brak alternatywnych paliw i technologii napędu. Raben czeka zatem na upowszechnienie biopaliw, metanolu i wodoru. Według firmy, skupianie się tylko na elektryfikacji transportu jest błędem i organizacyjnym, i pod względem kosztowym.

Niniejsza rozmowa jest częścią serii wywiadów, które posłużą za fundament raportu „Polska w globalnych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne”, przygotowywanego przez ING Bank Śląski i Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Premiera - podczas XV EEC w Katowicach (24-26.04.2023 r.). Tematyka rozmowy znajdzie też odbicie i rozwinięcie w jego debatach.

Jak zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, spowodowane pandemią i wojną w Ukrainie, odbiły się na działalności Rabena w ostatnich 12 miesiącach?

- Tak jak inne przedsiębiorstwa z całego rynku, mamy świadomość problemów, które obecnie mogą powodować zaburzenia. To przede wszystkim trzy zmienne: brak stabilizacji na rynku zamówień na usługi transportowe, wzrost cen paliw oraz braki na rynku zawodowych kierowców. Te czynniki występują przez cały czas.

Które z nich były i są najbardziej dotkliwe?

- Przede wszystkim podwyżki cen paliw. W pierwszym tygodniach po wybuchu wojny w Ukrainie ceny paliw skoczyły o 30 proc., dzisiaj nadal są o kilkanaście procent wyższe niż na początku ubiegłego roku. Paliwa mają bardzo wysoki udział w łącznych kosztach przedsiębiorstw transportu drogowego, ok. 30 proc., więc to istotny problemem.

Bardzo ważnym czynnikiem zewnętrznym było też to, że według ostrożnych danych ponad 30 proc. ze 100 tys. wszystkich kierowców z Ukrainy, którzy do wybuchu wojny pracowali w Polsce i dla polskich firm, wyjechało. Według szacunków organizacji pracodawców z naszej branży, od połowy minionej dekady narastał deficyt kierowców ciężarówek i autobusów. Obecnie jest prawdopodobnie ok. 150 tys. wakatów.

Poważnym skutkiem ubocznym wojny u naszych sąsiadów jest to, że gros firm transportowych przestało jeździć do Ukrainy. Skupiły się na rynku krajowym i z jednej strony czekają na zmianę sytuacji, z drugiej spowodowało to poważne zmniejszenie branżowego tortu zleceń do podziału.

Rabena też?

- Niezupełnie. Od lat obsługujemy przewozy w relacjach Polska i inne kraje Europy Środkowej do Europy Zachodniej i odwrotnie. Do tego mamy stabilny zespół kierowców. Dlatego z trzech zmiennych, o których mówiłam, największym wyzwaniem są ceny paliwa.

W transporcie od wielu lat marże utrzymywały się na niskim poziomie, kilku procent. Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe ma spełniać oczekiwania klientów, realizować w terminie dostawy, mieć wysokiej jakości flotę pojazdów oraz odpowiednią liczbę kierowców – to nie ma możliwości obniżania cen. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie kosztów są obowiązki w zakresie spełniania przez transport drogowy norm ekologicznych.

Raben odpowiada na wyzwania rynkowe i zakłócenia

Jak reagowaliście doraźnie na te zaburzenia w działalności?

- W relacjach z kluczowymi klientami wprowadziliśmy kalkulatory paliwowe lub zmodyfikowaliśmy ich cykl. Czyli zamiast kwartalnych mechanizmów rozliczeniowych zaproponowaliśmy miesięczne, a nawet okresowo - tygodniowe. Takie rozwiązanie daje klarowność i stabilność w relacji z klientami, dzięki temu mają oni jasny sygnał o kosztach paliwowych i ich wpływie na ceny.

Nasza firma nie odczuła tak intensywnie problemów, bo zatrudniamy głównie Polaków. Natomiast nasi podwykonawcy informowali nas, że w najtrudniejszym momencie brakowało im 30-40 proc. pracowników i na dłuższy czas musieli unieruchomić część ciężarówek.

Warto zatem pamiętać o prostej zasadzie: bezpieczna sytuacja dla przewoźnika to taka, w której liczba kierowców jest większa od liczby ciężarówek. Wtedy pracodawcy mogą normalnie prowadzić działalność ze świadomością, że kierowcy przecież także chorują czy biorą urlopy i wówczas konieczne jest zastępstwo.

Czy wobec tylu problemów zmieniliście strategię działania?

- Kontynuujemy strategię, według której działamy od lat. Organiczny rozwój sprzedaży, wysoka jakość usług, zaangażowanie i dobrostan naszych pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów m.in. poprzez filozofię lean management.

Wzmocniliśmy dodatkowo te działania, które pozwalają na elastyczne, zwinne reagowanie na zmieniającą się sytuację. Pozwalamy sobie na testowanie nowych rozwiązań i sprawdzanie np. narzędzi PDCA (Plan, Do, Check, Act), czyli schematu ciągłego doskonalenia kaizen metodą małych kroków oceniając, czy warto je ostatecznie wdrożyć.

Dużą przewagę dla organizacji stwarza dywersyfikacja portfela klientów. Dzięki temu budujemy większą stabilność biznesu, uwzględniając fluktuację wolumenów u klientów i sezonowość zamówień. Np. gdy stanęła branża automotive, to rosła liczba zleceń klientów z sektora e-commerce.

Z mojej perspektywy właśnie taka elastyczność była kluczowa dla zabezpieczenia się przed konsekwencjami różnych czynników zewnętrznych.

Powolny powrót logistyki do sytuacji sprzed trzech lat

Czy ocenia pani, że sytuacja w logistyce poprawia się, następuje powrót – jak przed pandemią - do dostaw towarów opartych na systemie just-in-time?

- W przypadku niektórych naszych klientów tak, jednak nie wszystkich. Nadal wielu z nich odczuwa zakłócenia w dostawach np. z sektora automotive. Sami do niedawna czekaliśmy 1,5 roku na odbiór zamówionych ciągników.

Dla większości naszych klientów w logistyce najważniejsze są: pewność dostaw towarów i jak najkrótszy czas transportu. Ma być szybko. Czyli model just-in-time jest ciągle dominującym oczekiwaniem klientów. Model just-in-case to model, na który mimo wszystko klienci nie są tak otwarci, jak można by się tego spodziewać po doświadczeniach zaburzeń lub przerwania łańcuchów dostaw.

Próbujemy np. świadczyć usługi transportem intermodalnym, ale klienci niechętnie z niego korzystają, nawet jeżeli jest to transport bardziej ekologiczny niż drogowy. Przede wszystkim dlatego, że trwa dłużej niż samochodowy. Szczególnie w tym roku, kiedy pogorszyła się przepustowość linii kolejowych.

Jak zarząd Raben Transport ocenia z perspektywy czasu rolę pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w latach 2020-21?

- Dobrze, że były różne formy takiej pomocy, co nie znaczy, że były powszechnie dostępne.

W najtrudniejszym 2020 roku, kiedy odczuliśmy spadek liczby zleceń, głównie z sektora motoryzacyjnego, jednym z naszych nadrzędnych celów była obrona miejsc pracy w całej firmie. Pomogło nam wówczas tzw. świadczenie postojowe jednej z tarcz antykryzysowych. Dobrym rozwiązaniem publicznym była pomoc w organizacji opieki nad dziećmi do lat siedmiu w sytuacji, gdy zamknięte zostały przedszkola. Pozytywne efekty dało rozporządzenie w sprawie home office'u, ponieważ pozwoliło na bardzo szybką zmianę modelu pracy pracowników administracji na tryb pracy zdalnej. Teraz korzystamy z modelu mieszanego - pracy w biurze i w domach.

Nie chcieliśmy natomiast skorzystać z takich publicznych rozwiązań, jak zwolnienia ze składek ZUS. Zabrakło wsparcia, które by w pełni rozwiązało palący dla branży transportu drogowego problem odnowienia wiz tym kierowcom z Ukrainy, którzy byli w Polsce i nie planowali powrotu.

Czy trwające i nowe ryzyka działalności gospodarczej wymuszają bieżące zmiany organizacyjne i produkcyjne Rabena, a także jej strategii?

- Na bieżąco analizujemy ryzyka biznesowe, w tym perspektywy konsumpcji w warunkach wysokiej inflacji w całej Europie, bo to ma bezpośrednie przełożenie na perspektywy popytu na transport. Mamy też świadomość globalnych napięć społeczno-gospodarczych, także poza Europą.

Moim zdaniem niestabilna sytuacja gospodarcza, w tym w logistyce, utrzyma się w tym roku przez dłuższy czas. Dlatego w bieżącej działalności skupiamy się na jak najszybszym reagowaniu na negatywne czynniki oraz na łagodzeniu ich skutków.

Jednak nie zamierzamy korygować naszej strategii. Jej sednem jest wspomniana elastyczność i podejmowanie decyzji w odpowiednim momencie, a także wizja: wysokiej jakości świadczonych usług, utrzymania miejsc pracy, w których pracownicy czują się dobrze oraz optymalizacji procesów, które pozwalają nam pracować mądrzej i kontrolować koszty.

Obserwujecie, że spada popyt na transport towarów, bo w całej Europie zmniejsza się konsumpcja m.in. z powodu wysokiej inflacji?

- Powiedziałabym, że jest dość stabilnie. Zazwyczaj w pierwszym kwartale po wysokim sezonie w czwartym kwartale roku poprzedniego odnotowujemy w branży spadek zamówień. Nie odczuwamy, aby tegoroczny spadek był inny niż w latach poprzednich.

Minął jednak dopiero pierwszy miesiąc tego roku i nie potrafię jeszcze wyciągnąć wniosków, czy tendencja spadku popytu na transport utrwali się w kolejnych miesiącach i na jak długo.

Czy w tych warunkach będziecie nadal szukać nowych klientów lub zmieniać oferty głównych tras przewozu towarów?

- Pokrzywdzonych bezpośrednio w wyniku załamania łańcuchów dostaw towarów i nadmiernego uzależnienia się od producentów azjatyckich było wielu naszych klientów. Oczywiście, pośrednio uderzyło to także w nas, jednak nie spowodowało trzęsienia ziemi i konieczności większych zmian w działalności. Także dlatego, że nie realizowaliśmy przewozów ani np. do Kazachstanu czy Chin przez Białoruś i Rosję, ani na Ukrainę.

W efekcie podjętych przez nas działań utrzymaliśmy działalność w rosnącym trendzie. Z roku na rok rozwijamy się wraz ze stałymi klientami, jak i nowymi. Ale ponieważ sytuacja w logistyce i gospodarce jest nadal daleka od normy, będziemy dywersyfikować portfel klientów i skupiać się na działalności w kraju i w całej Europie.

Odpowiedzią przemysłu na zakłócenia jest skracanie łańcucha dostaw

Jedną z metod łagodzenia problemów logistycznych jest skracanie łańcuchów dostaw. Służy temu np. strategia bliższych źródeł zaopatrzenia (nearshoringu). Dostrzegacie ten proces?

- Tak, całkiem namacalnie. W pewnych branżach znacznie, gdyż ładunki nadawane z Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Zachodniej wzrosły nawet do 20 proc. Oznacza to, że towary te są produkowane w naszym regionie, a nie sprowadzane np. z Chin, czyli wskazuje pośrednio, że niektórzy nasi kontrahenci wdrożyli już proces nearshoringu.

Jak wynika z rozmów z innymi klientami, wielu z nich przygotowuje się do takiej zmiany i szuka partnerów transportowych.

Czy prognozowana stagnacja w Europie to dobry moment na inwestycje zagraniczne Grupy Raben?

- Globalnie rozwijamy się poprzez akwizycje oraz lokalne inwestycje. Ostatnie przejęcia grupa zrealizowała m.in. w Holandii, Grecji czy Austrii, a w Niemczach, Holandii i na Węgrzech wybudowała nowe magazyny. Ten proces trwa więc cały czas.

Natomiast w Polsce rozwijamy się organicznie. Stawiamy sobie za cel, by z roku na rok poziom naszych przychodów był większy o ok. 10 proc. I oczywiście uwzględniamy zmiany na rynku transportu drogowego.

To znaczy?

- Jeszcze przed 2019 rokiem kondycja przeciętnej polskiej, małej firmy transportowej była dość słaba. Ich sytuacja pogorszyła się z powodu pandemii i wojny. Każdy miesiąc trwającego spowolnienia gospodarczego i spadku konsumpcji – pogłębia więc problemy finansowe MSP branży transportowej. Także dlatego, że wraz z wdrożeniem przez UE Pakietu mobilności powstały nowe koszty w działalności międzynarodowej.

Nawet wśród naszych podwykonawców obserwujemy, jak niektórzy zmniejszają flotę samochodów lub nie wymieniają starszych ciężarówek na nowe. No i wszyscy mają problem z pozyskaniem, coraz droższych, kierowców.

Co zatem dalej?

- Być może czeka nas proces kurczenia się w transporcie drogowym sektora MSP, a jednocześnie nadjedzie proces koncentracji.

Transport drogowy ma ograniczone możliwości redukcji emisji CO2

Jak ważny dla Raben Transport jest aspekt zmniejszania śladu węglowego działalności, a szerzej, strategii ESG?

- Cała nasza grupa od lat realizuje strategię ESG. A nasza spółka np. regularnie wymienia flotę pojazdów, by ciężarówki miały średnio nie więcej niż 3 lata. Dzięki temu nasze samochody spełniają rygorystyczne normy dopuszczalnej emisji spalin (obecnie Euro 6). Dodatkowo, systematycznie co roku nowe grupy kierowców uczą się ekodrivingu (system łączący w sobie umiejętność jazdy ekonomicznej i ekologicznej = przyp. red,),.

Co istotne, mamy kilku klientów, dla których przestrzeganie zasad ESG jest jednym z priorytetów. Dlatego wspólnie się wspieramy, dzielimy doświadczeniami i szukamy rozwiązań, żeby ślad węglowy zmniejszać.

Dobrym przykładem takiej praktyki jest wspólny projekt z IKEA Industry oraz Volvo Trucks, w ramach którego wdrażamy elektryczne samochody ciężarowe w systemie transportowym między dwoma fabrykami klienta w Polsce. Innym naszym klientom proponujemy rozwiązania obniżające emisję CO2.

A jakie są wyzwania?

- Problem w tym, że głębsze redukcje emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym ogranicza brak alternatywnych paliw i technologii napędu. Do zastosowania w skali ciężkiego transportu, pojazdami w kategorii ponad 3,5 t. Czekamy zatem na upowszechnienie biopaliw, metanolu i wodoru.

W naszej opinii, skupianie się tylko na elektryfikacji transportu jest błędem i organizacyjnym, i pod względem kosztowym. Przede wszystkim jednak tak jak w każdym zakresie, tak i w przypadku działalności dotyczącej zmian klimatu współpracujemy i jesteśmy otwarci na wszelkie nowe rozwiązania, które chętnie przetestujemy.

