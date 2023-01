Na horyzoncie problemy finansowe przewoźników drogowych. Widać to w liczbach

Rosną koszty przewoźników drogowych. Dobrze widać to w danych przedstawionych przez zajmującą się faktoringiem firmę Transcash z Wrocławia.

Faktoring to usługa finansowania nieprzeterminowanych faktur. W ostatnich latach zyskała ona w branży transportu drogowego na znaczeniu, czego wyrazem jest wzrost wartości faktur sfinansowanych przez Transcash. W 2020 r. opiewały one na łączną kwotę 156,8 mln zł, w 2021 r. 269,7 mln zł, a w 2022 r. aż 448,4 mln zł. W ciągu dwóch lat nastąpił więc wzrost o 185 proc. Wrosła też - o 68,4 proc. - średnia kwota sfinansowanej faktury.

- Czy to oznacza, że przewoźnicy zwiększyli swoje zyski? - pytają autorzy raportu i odpowiadają - niekoniecznie. Wzrost wartości faktur wynika wprost z podwyżek stawek frachtów, co jest konsekwencją rosnących kosztów prowadzenia działalności przewozowej. Wejście w życie kolejnych przepisów pakietu mobilności, wojna w Ukrainie i związany z nią kryzys energetyczny, który sprawił, że ceny paliw poszybowały na niespotykane dotychczas poziomy, to kluczowe czynniki, które wpłynęły na średnią wartość sprawy faktoringowej.

W branżowym koszyku wydatków zaszły spore zmiany. Szacuje się, że obecnie paliwo może stanowić nawet 50 proc. ogólnych kosztów transportu wobec 1/3 uznawanej za dotychczasowy standard. Pakiet mobilności, który uzależnił wynagrodzenia kierowców od minimalnych stawek realizacji przewozu obowiązujących w kraju, również może przełożyć się na wzrost kosztów pensji, zwłaszcza biorąc pod uwagę popularność kabotażu wśród polskich przewoźników. Podwyżki pociągnęły za sobą gwałtowny wzrost wysokości stóp procentowych w minionym roku, a tym samym WIBOR-u. Nie pomogły też wahania kursu złotego.

Zdaniem Transcash, w 2023 r. kolejnym negatywnym czynnikiem będzie spowolnienie gospodarcze. Spadek koniunktury pociąga za sobą ograniczenie możliwości „przerzucenia” kosztów na klientów. Zapowiada to problemy finansowe przewoźników.

