Na kolei będzie rosło znaczenie transportu intermodalnego

Kolejowy transport towarowy w Polsce będzie się przekształcał w stronę transportu intermodalnego - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Rynek się zmienia, przewóz towarów masowych będzie stopniowo malał, rynek będzie się przekształcał w stronę transportu intermodalnego" - powiedział wiceminister.

Dodał, że rozwój kolejowego transportu kolejowego jest niezwykle istotny ze względu na wyzwania związane z Zielonym Ładem.

"Liczę na to, że inwestycje w infrastrukturę kolejową i zakupy nowego taboru wzmocnią segment przewozów towarowych po to, aby on jeszcze silniej konkurował. (...) Wprawdzie wyniki statystyczne pokazują, że troszkę wzmacniamy siłę transportu kolejowego ale w relacji do wolumenu towarów, które funkcjonują w całej branży transportowej, to transport kolejowy nie wygląda najlepiej" - powiedział Minister.

Zdaniem Bittela kolejowy transport osobowy po przejściu pandemii nadal będzie zyskiwał na popularności i notował coraz wyższe wyniki przewozowe.

Jego zdaniem we wzroście frekwencji będą m.in. pomagały realizowane programy takie jak Kolej Plus, czy program zakładający przebudowę i modernizację przystanków kolejowych. Według wiceministra programy te poprawiają dostęp do kolei i zmniejszą wykluczenie komunikacyjne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl