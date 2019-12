Na linii kolejowej Zawiercie – Częstochowa dwa nowe tory do Myszkowa

Na modernizowanej linii kolejowej nr 1 między Zawierciem a Częstochową dostępne są już dwa nowe tory od Zawiercia do Myszkowa, a także nowy tor od Poraja do Częstochowy – podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Od listopada br. pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach z Zawiercia do Myszkowa i na tym odcinku podróżni korzystają z nowych peronów.

Nowym torem kursują też już pociągi między Porajem a Częstochową.

Po rozplanowanym do III kwartału 2020 r. remoncie, podróż tym odcinkiem - historycznej kolei warszawsko-wiedeńskiej - ma skrócić się o blisko 10 minut.

W środę zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, poinformował o postępach wartej ponad 380 mln zł inwestycji między Zawierciem a Częstochową, wykonywanej przez firmę ZUE.

Według PLK od listopada br. pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach z Zawiercia do Myszkowa i na tym odcinku podróżni korzystają z nowych peronów na stacji Myszków oraz na przystankach: Myszków Światowit, Myszków Mrzygłód i Zawiercie Borowe Pole (na przystanku Myszków Mrzygłód budowane jest jeszcze przejście podziemne).

Nowym torem kursują też już pociągi między Porajem a Częstochową. Między tymi stacjami są nowe, podwyższone względem dotychczasowych perony w Korwinowie i Częstochowie Rakowie (na tym ostatnim przystanku remontowane jest przejście podziemne będą zamontowane windy).

PLK akcentują, że wykonawca prac stosuje m.in. zaawansowaną mechanizację. Na 14 km torów (z 88 km objętych kontraktem) między Myszkowem a Porajem wykorzystywana jest maszyna PUN, czyli pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej. Urządzenie to ściąga stary tor, a w jego miejsce układa nowe szyny z podkładami - skracając prace na tym założonym odcinku "jedynki" ze standardowych ok. trzech miesięcy do ośmiu dni.

Do wykonania są jeszcze m.in. przebudowa przystanków Myszków Nowa Wieś, Żarki Letnisko, Masłońskie Natalin oraz stacji Poraj. Na stacji Poraj PLK budują też nową nastawnię.

Prace prowadzone są bez wstrzymania ruchu. W korygowanym okresowo rozkładzie jazdy są utrudnienia dla podróżnych - np. wraz z rozpoczęciem prac w ub. roku niektóre pociągi regionalne i dalekobieżne skierowano przez stację Częstochowa Mirów, z pominięciem Korwinowa.

Obsługujące ruch regionalny Koleje Śląskie starają się minimalizować potrzebę wprowadzenia komunikacji zastępczej. Ostrzegają jednak, że pociągi wykorzystującej tę trasę linii S1 mają często korygowane godziny odjazdów, zdarzają się też ich opóźnienia. Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy i kursowania pociągów są dostępne m.in. na stronie portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Prace, które są powodem tych utrudnień, zakładają ogółem modernizację 44 km trasy (88 km torów). Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie pojadą nią do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Remont umożliwi kursowanie ciężkich pociągów towarowych, zapewniając maksymalny nacisk 221 kN/oś. Zaplanowano remont i przebudowę m.in. 20 mostów i dwóch wiaduktów. Zmodernizowanych zostanie 15 przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" realizowany jest w formule "projektuj i buduj". Współfinansowanie projektu o wartości ok. 371 mln zł zapewnia kwota 198,3 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proces realizacji inwestycji nadzoruje Fundacja Batorego w ramach "Paktu Uczciwości" - pilotażowego programu organizowanego przez Komisję Europejską.

W poprzednich latach PLK remontowały już kluczowe odcinki linii kolejowej nr 1, nazywanej "wiedenką", m.in. zrewitalizowały odcinek Koluszki - Częstochowa. W 2014 r. zakończyła się modernizacja trasy między Zawierciem i Dąbrową Górniczą Ząbkowicami; przygotowania w terenie do modernizacji ostatniego odcinka tej linii między Częstochową i Zawierciem rozpoczęły się w ubiegłoroczne wakacje.