Na Lotnisku Balice już zapomnieli o pandemii

W sierpniu na Lotnisku Kraków Balice obsłużono rekordową ilość 777,2 tysięcy pasażerów. To oznacza, że bez wątpienia zostaną przekroczone plany, które zakładały na ten rok odprawę 5,4 milionów osób. Wydaje się, że teraz ten pułap zostanie podwyższony do 7-7,5 milionów. Wiele będzie zależało od siatki połączeń, która będzie obowiązywała w sezonie zimowym

Nikt nie ma już złudzeń, powrót ruchu lotniczego po pandemii COVID-19 i związanych z tym obostrzeń powrócił do normalności dużo szybciej niż zakładano. Jeszcze na początku roku prezes zarządu Portu Lotniczego Kraków Balice zakładał, że w całym 2022 roku odprawionych zostanie 5,4 miliona pasażerów. Tymczasem już w sierpniu z usług lotniska skorzystało 777,2 tysiąca pasażerów. Dla porównania w sierpniu minionego roku to było 462,9 tysięcy osób.

Dla porównania w lipcu tego roku to było 744,9 tysiąca osób. Łącznie od początku roku obsłużono 4,71 miliona pasażerów.

- Zdecydowanie utrzymała się tendencja wyboru podróży na wakacje drogą lotniczą. Alicante, Porto, Lizbona, Barcelona, Ateny, Malaga, Dubrownik czy Burgas były kierunkami cieszącymi się największą popularnością. Wydaje się, że wrzesień i październik to także będą miesiące, w których pasażerowie będą latać do miejsc i słońce wciąż świeci bardzo mocno. Mamy także nadzieję , że coraz więcej turystów przylatywać będzie do Krakowa i Małopolski - oznajmił prezes lotniska Radosław Włoszek.

Przedstawione wyniki wskazują na to, że już we wrześniu Lotnisko Balice może odprawić zakładaną w planach z początku roku ilość pasażerów czyli około 5,4 miliona. Oznacza to, że w pełni realny jest poziom 7-7,5 miliona osób, którzy skorzystają z usług linii lotniczych. Dla porównania, w najlepszym 2019 roku odprawiono 8,4 miliona pasażerów.

