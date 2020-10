Na Lotnisku Chopina uruchomiono system poprawiający m.in. punktualność samolotów

Większa punktualność samolotów, komfort podróży pasażerów oraz dokładniejsze dane dot. czasu obsługi samolotów - umożliwia to uruchomiony od czwartku na warszawskim Lotnisku Chopina system stworzony m.in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i stołeczny port - poinformował w czwartek PAŻP.

Chodzi o system Airport Collaborative Decision Making (A-CDM), stworzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Lotnisko Chopina, we współpracy z LS Airport Services, Welcome i PLL LOT.

Powstały w oparciu o wytyczne Eurocontrol (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej) system, wpisuje się w koncepcję wspólnego podejmowania decyzji w lotnictwie (Collaborative Decision Making, CDM).

System został rozszerzony o precyzyjne informacje lotniskowe. Angażuje on do współpracy służby ruchu lotniczego, zarządzających portami lotniczymi i agentów obsługi naziemnej.

"Na Lotnisku Chopina w Warszawie od czwartku działa system Airport Collaborative Decision Making (A-CDM), będący przełomem w zarządzaniu ruchem lotniczym. (...) umożliwia ona wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami lotniczymi i optymalne planowanie ruchu lotniczego na europejskim niebie. A-CDM to korzyść dla pasażerów, podmiotów lotniczych i środowiska naturalnego oraz polski wkład w usprawnienie europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym" - poinformował w komunikacie PAŻP.

Jak przekazano, dzięki pełnemu uruchomieniu tego systemu, w stołecznym porcie wystąpi lepsza punktualność, zwiększony zostanie komfort podróży oraz przekazywane będą dokładniejsze informacje lotniskowe.

"Dzięki pełnemu uruchomieniu A-CDM na Lotnisku Chopina, port ten dołączył do elitarnego grona europejskich lotnisk wyposażonych w pełny A-CDM. Usprawniło to tym samym działanie całej europejskiej sieci lotniczej, obsługującej każdego roku aż kilkanaście milionów lotów. Jej funkcjonowanie opiera się na płynnej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego, agentami obsługi naziemnej oraz przewoźnikami lotniczymi, co pozwala na optymalne planowanie ruchu lotniczego na europejskim niebie. Zajmuje się tym Eurocontrol-Network Manager (NM), która zbiera dane lotnicze, przetwarza je i ustala regulacje ruchu lotniczego, tzw. sloty" - wyjaśniono w komunikacie.



Czytaj też: Mniej portów lotniczych. Tanie linie przypieczętują los najmniejszych

Sloty, to tzw. okna czasowe, w których dany samolot może wystartować tak, by jego podróż przebiegała bez zakłóceń, a w przestrzeni powietrznej nie tworzyły się zatory. PAŻP podkreśla, że w interesie wszystkich jest, by sloty te nie powodowały opóźnień względem rozkładu, a jednocześnie liczba samolotów w powietrzu pozostawała na poziomie umożliwiającym zapewnienie bezpiecznej i płynnej kontroli ruchu lotniczego.

"Uruchomienie A-CDM w Warszawie to olbrzymi skok technologiczny. (...) Rozpoczęcie ciągłej pracy operacyjnej A-CDM znacząco poprawi komfort oraz zmniejszy obciążenie pracą kontrolerów służby kontroli lotniska w Warszawie" - powiedział cytowany w komunikacie kierownik projektu A-CDM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i były kontroler ruchu lotniczego Grzegorz Koślacz.

Kierownik projektu A-CDM na Lotnisku Chopina Sławomir Lorent podkreśla, że w ramach wdrożenia A-CDM stołeczny port wdrożył zaawansowane rozwiązania IT m.in. z zakresu przetwarzania danych operacyjnych, przewidywania czasów obsługi samolotów i sytemu generowania alertów o niespójności danych lub ostrzegających o możliwości niezakończenia danego procesu w przewidywanym czasie.