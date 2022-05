Na lotnisku Chopina zderzyły się dwa samoloty

Podczas wtorkowego kołowania boeinga 737 PLL LOT i prywatnej cessny 525 na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do kontaktu obu maszyn - poinformowała rzeczniczka portu Anna Dermont. - Służby portu zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Zdrowiu i życiu pasażerów nie zagrażało niebezpieczeństwo - dodała.

"Na lotnisku w Warszawie doszło do niegroźnego zdarzenia. Podczas kołowania boeinga 737 PLL LOT i prywatnej cessny 525 doszło do kontaktu tych dwóch samolotów" - przekazała we wtorek PAP rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak dodała, służby Lotniska Chopina "natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia".

Samoloty zostały odkołowane na stanowiska postojowe.

"Ruch na lotnisku nie został wyłączony, a zdrowiu i życiu pasażerów nie zagrażało niebezpieczeństwo" - zapewniła Dermont.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku na lotnisku odprawiono ponad 2 mln 968 tys. pasażerów, to o 28 proc. więcej niż w 2021 r.

W ub. roku port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

