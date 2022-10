Na lotnisku Katowice 30 tys. ton lotniczego cargo w ciągu trzech kwartałów br.

Ponad 30 tys. ton lotniczego frachtu obsłużono w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. w Katowice Airport – przekazał w piątek zarządca lotniska. To o ponad jedną trzecią więcej, niż w tym samym okresie ub.r., jednak w ostatnich miesiącach dynamika wzrostu cargo zwolniła – wskazały władze portu.

Jak poinformował w piątek Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy br. obsłużono 30 474 tony cargo, czyli o 7847 ton więcej (o 34,7 proc.) niż w ub. roku. Od stycznia do końca września miało miejsce 3795 startów i lądowań samolotów cargo, tj. o 657 więcej (o 20,9 proc.) niż w analogicznym okresie w 2021 r.

W samym trzecim kwartale br. w terminalu towarowym katowickiego lotniska odprawiono 10 811 ton frachtu, tj. o 2001 ton więcej (o 22,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Frachtowce wykonały w tym czasie 1097 startów i lądowań, tj. o 302 mniej (o 21,6 proc.) niż w trzecim kwartale zeszłego roku.

"Od sierpnia br. obserwujemy korektę na rynku cargo. W trakcie minionych dwóch miesięcy wzrost przewozów frachtu wyhamował" - skomentował cytowany w informacji Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), które zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.

Jak uściślił Tomasik, o ile od stycznia do lipca lotnisko notowało znaczące, dwucyfrowe wzrosty w tym segmencie ruchu lotniczego, to w sierpniu i wrześniu przewieziono z i do Katowice Airport o ok. 7,5 proc. więcej frachtu w porównaniu z tymi samymi miesiącami minionego roku.

"Przyczyny tej zmiany upatrujemy w kilku czynnikach - coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej w większości europejskich państw, popandemicznej korekcie, szczególnie na rynku e-commerce, oraz w zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę" - wyjaśnił prezes GTL.

"Warto podkreślić, że statystyki cargo Katowice Airport ciągle są znacząco lepsze od europejskiej średniej. Według europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych rynek przewozów frachtu lotniczego na Starym Kontynencie skurczył się od stycznia do sierpnia 2022 r. o 2 proc. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku" - dodał Artur Tomasik.

Władze katowickiego lotniska przypominają, że swoje regionalne bazy mają tam czołowi operatorzy cargo w Europie, m.in. Amazon, DHL Express, FedEx, Lufthansa Cargo i UPS.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

Poznajcie najbardziej nowoczesne firmy. Tak wyglądał finał konkursu The Best of Industry 4.0

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl