Na Mierzei kierowcy korzystają tylko z Mostu Północnego nad przekopem

Kierowcy jadący Mierzeją Wiślaną w kierunku Krynicy Morskiej korzystają obecnie wyłącznie z Mostu Północnego nad budowanym przekopem. Na Moście Południowym trwają prace przy regulacji mechanizmu obrotowego - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Nad budowaną nową drogą wodną łączącą Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym posadowiono dwa mosty: Południowy, znajdujący się bliżej Zalewu Wiślanego, oraz Północny, bliżej Zatoki Gdańskiej. To obrotowe obiekty w ciągu drogi wojewódzkiej 501. Dzięki nim kierowcy będą bez przeszkód przejeżdżać w kierunku Stegny czy Krynicy Morskiej, w czasie gdy przez śluzę przeprawiane będą jednostki.

Most Południowy został oddany do użytku w ubiegłym roku przed wakacjami. Jednak teraz został zamknięty dla ruchu, ponieważ trwają na nim prace. Ruch przełożono na Most Północny.

"Przed świętami Bożego Narodzenia oddany do użytkowania został Most Północny i to nim obecnie odbywa się ruch samochodowy i pieszy. W Moście Południowym trwa regulacja mechanizmu obrotowego" - podała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Bliźniacze mosty z chwilą otwarcia nowej drogi wodnej będą otwierane naprzemiennie, gdy przez kanał żeglugowy będą płynęły jednostki. Dzięki temu ruch z drogi 501 nie będzie wstrzymywany. Most Południowy od ub. roku nosi imię zmarłego posła PiS i orędownika budowy nowej drogi wodnej Jerzego Wilka.

Urząd Morski w Gdyni oraz wykonawca inwestycji NDI/Besix informowali wcześniej, że mosty to jedne z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Łączna długość jednego mostu to ponad 60 metrów, a masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550 - 560 ton.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

