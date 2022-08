Na półmetku wakacji 20 tys. pasażerów letnich czarterów z Łodzi

Lotnisko w Łodzi przez połowę wakacji obsłużyło 20 tys. pasażerów czarterowych; najwięcej z nich wypoczywało na Riwierze Tureckiej. Mimo wzrostu cen wczasów, liczba turystów jest wyższa niż przed pandemią - podsumowały półmetek sezonu władze Portu Lotniczego im. Reymonta.

"W ostatnim roku przed pandemią przez cały sezon letnich czarterów z naszego lotniska skorzystało 28 tys. pasażerów. W tym roku już na półmetku wakacji obsłużyliśmy 20 tysięcy" - podkreślił dyrektor handlowy Portu Lotniczego Łódź Artur Fraj w środę na konferencji prasowej.

Jak dodał, wyższe niż w ostatnich latach ceny wczasów zagranicznych, wywołane m.in. dwucyfrową inflacją, spadkiem wartości złotówki i wysokimi cenami paliwa, nie zniechęciły łodzian do wyjazdów.

W jego opinii najbardziej zyskały osoby, które nie czekały z decyzją o wakacjach, tylko kupiły imprezy w ofercie first minute, albo dokonały rezerwacji na następny sezon zaraz po ubiegłorocznych wakacjach. Otrzymały one w biurze podróży gwarancję ceny i zapłaciły według stawek sprzed pół roku - dodał.

"Czartery z Łodzi będą latać do połowy października i spodziewamy się, że do tego czasu łącznie obsłużymy co najmniej 35 tys. pasażerów" - dodał.

Najwięcej osób podróżujących czarterami z łódzkiego lotniska wypoczywało na Riwierze Tureckiej, dokąd w każdym tygodniu z Łodzi latają cztery samoloty - wszystkie były wypełnione do ostatniego miejsca.

Z danych lotniska wynika, że do Antalyi i sąsiednich kurortów dowieziono 12 tys. pasażerów; prawie 3 tys. poleciało do Heraklionu, 2,5 tys. na wyspę Rodos i 2 tys. do bułgarskiego Burgas.

W każdym tygodniu do wakacyjnych kurortów nad Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym lata z Łodzi siedem samolotów czarterowych linii Enter Air, Ryanair Sun i Smartwings.

"Jeśli ktoś chciałby przedłużyć sobie lato, to pod koniec października wystartuje nowa, całoroczna, w tym również wakacyjna oferta Ryanaira. Można będzie polecieć z Łodzi do hiszpańskiego kurortu Alicante na wybrzeżu Costa Blanca, gdzie przez 320 dni w roku świeci słońce, a temperatura zimą wynosi 16-20 stopni. W naszej ofercie na sezon zimowy mamy także Mediolan Bergamo i Brukselę Charleroi" - zaznaczyła prezes Portu Lotniczego Łódź Anna Midera.

Samoloty do Alicante będą latać w czwartki i niedziele, do Mediolanu - w poniedziałki, środy i soboty, a do Brukseli - we wtorki i soboty.

