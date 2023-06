Na polskich drogach nie ma już śladu po pandemii

Konsekwencje pandemii Covid-19 na polskich drogach międzynarodowych skończyły się już w 2022 roku, kiedy ruch pojazdów wrócił do standardowego natężenia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała informacje dotyczące natężenia ruchu na polskich drogach międzynarodowych. W porównaniu z pandemicznym 2021 rokiem nastąpił wzrost ruchu samochodowego o 2,7 proc. w 2022 roku.

GDDKiA za pomocą sieci automatycznych stanowisk pomiarowych (tzw. Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu — SCPR) na bieżąco monitoruje informacje o ruchu na wybranych odcinkach dróg.

Są to urządzenia, które korzystają z pętli indukcyjnej zamontowanej w nawierzchni drogi. Dane dotyczące natężenia ruch pochodzą również z urządzeń autostradowych, które służą do ważenia pojazdów, dzięki tym urządzeniom można ustalić również rodzaj pojazdu. W 2022 r. całą sieć SCPR tworzyły 253 stanowiska – czytamy w magazynie motoryzacyjnym.

Najwięcej jest samochodów osobowych na polskich drogach. Ich udział to 64 proc. całego ruchu

- Największy udział w ruchu, bo wynoszący ok. 64 proc., mają samochody osobowe. Ok. 21 proc. mają ciężarówki z przyczepami i naczepami, a ostatnią z liczących się grup, z 10-procentowym udziałem, są auta dostawcze. Jak można się spodziewać, niemal cały ruch (80 proc. wśród pojazdów lekkich i 73 proc. w przypadku pojazdów ciężkich) odbywa się w dzień, tj. w godzinach 6-18. W nocy, czyli od godziny 22 do 6, po drogach porusza się prawie 16 proc. pojazdów ciężkich i tylko ok. 7 proc. pojazdów lekkich – czytamy w Auto Świat.

