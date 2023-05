Na polskich lotniskach trwają tajne testy systemów przeciw dronom

W piątek do sejmu zostali wezwani szefowie najważniejszych państwowych instytucji lotniczych. Punktem wyjścia był przelot nad Polską rosyjskiej rakiety oraz białoruskiego balonu obserwacyjnego. Kluczowe w dyskusji były jednak incydenty związane z dronami przy naszych lotniskach.

W Ministerstwie Infrastruktury leży projekt nowelizacji Prawa lotniczego, który da większe możliwości w walce z nielegalnie latającymi dronami.

Przepisy jednak mogą przepaść w przedwyborczym szale.

Na wybranych lotniskach w Polsce trwają testy systemów antydronowych.

Rynek dronów w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Z oficjalnych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wynika, że uprawnienia do ich pilotowania wydano już ponad 180 tysiącom osób. Codziennie kolejni użytkownicy uzyskują państwowe dokumenty umożliwiające latanie większymi lub mniejszymi bezzałogowcami.

Prezes ULC w sejmie deklarował, że nie zamierzają tego boomu zdusić. Coś jednak z tym rynkiem trzeba zrobić i o tym właśnie dyskutowano 19 maja podczas sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego.

Zwykły dron może być bronią. Ostatnie dni tego dowodzą

W ostatnią sobotę w odległości ok. 8 km od lotniska Chopina doszło do incydentu z udziałem odrzutowca Polskich Linii Lotniczych LOT. Kilkadziesiąt metrów od pasażerskiego samolotu przeleciał dron wielkości szybowca.

Za to w poniedziałek załoga samolotu linii lotniczych Wizz Air podczas podchodzenia do lądowania w rejonie portu Katowice-Pyrzowice zauważyła drona. Miał to być żółty dron typu quadrocopter, który przebywał w przestrzeni objętej zakazem lotów. Leciał zaledwie 50 metrów poniżej wysokości przelotowej.

Sprawę bada policja. Z obrad sejmowej podkomisji dowiedzieliśmy się natomiast, że nie robi tego Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych… bo ma za mało danych.

- Żeby uzmysłowić sobie możliwe konsekwencje, trzeba przypomnieć to, co się działo kilka miesięcy temu na Białorusi. Na jednym z tamtejszych lotnisk ukraiński dron rozniósł w pył rosyjski samolot. W przestrzeni publicznej pojawiały się opinie, w których drwiono, że Białorusini nie mają żadnych zabezpieczeń na lotniskach i systemów, które takie przeloty mogłyby wychwytywać - mówił Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.

Faktem jest, że te dwa drony, o których mówi cała Polska od kilku dni, były praktycznie niezauważalne dla dbających o bezpieczeństwo cywilnych lotów.

Bez nowelizacji prawa nie będzie bezpiecznego nieba. Jest jednak problem

Maciej Lasek, poseł PO, pytał o to, ile lotnisk w Polsce jest wyposażonych w jakiekolwiek systemy antydronowe.

- Trwają testy takich systemów. Jednak ze względu na obecną sytuację geopolityczną nie chciałbym wskazywać, które to są lotniska i o jakich systemach mówimy. Aktualnie żadne z lotnisk nie ma finalnie wdrożonego systemu. Nie jest to jednak warunek wymagany przez przepisy międzynarodowe i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego - odpowiadał Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Obecni podczas sejmowej podkomisji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Departamentu Lotnictwa nie byli w stanie odpowiedzieć na pytania posłów, dlaczego prace nad systemem ochrony lotnisk cywilnych przed dronami stoją w miejscu od kilku lat.

- Przygotowaliśmy i złożyliśmy propozycję nowelizacji prawa. Nowelizacja Prawa lotniczego jest interdyscyplinarna - dotyczy służb obrony narodowej, służb spraw wewnętrznych, bo z dronów korzystają już wszyscy. Ta propozycja jest złożona w Ministerstwie Infrastruktury. Istnieją w niej zapisy, które mają wpłynąć na to, że system będzie jeszcze bezpieczniejszy, niż jest obecnie - deklarował Samson z ULC.

- Do końca tej kadencji sejmu zostały 4 posiedzenia. Ostatnie posiedzenie jest w lipcu, a to oznacza, że kolejne będzie po wyborach, w listopadzie. Jeśli te przepisy nie znajdą się w przeciągu dwóch tygodni w sejmie, to przez kolejne miesiące będziemy mieli sytuację taką, jak w tej chwili - czyli lotniska bez ochrony antydronowej - podsumował Dariusz Joński z PO, który jest przewodniczącym sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego.

