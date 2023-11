Na polskim lotnisku padł nowy rekord

Lotnisko Katowice Airport po raz pierwszy w historii obsłużyło pięciomilionowego pasażera w roku kalendarzowym. Była nią pani Aleksandra, która przyleciała do Pyrzowic z Dortmundu na pokładzie Airbusa A320 linii lotniczej Wizz Air.

Pięciomilionową pasażerkę obdarowano prezentami. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółka zarządzająca Katowice Airport, ufundowało voucher umożliwiający bezpłatne skorzystanie z saloników business lounge, przejścia fast track i parkingu. Linia lotnicza Wizz Air przekazała bon na zakup biletów lotniczych w ramach siatki połączeń tego przewoźnika. Zestaw upominków podarowała również Baltona.

- Po raz pierwszy w historii portu powitaliśmy pięciomilionowego pasażera w roku kalendarzowym, to ważny moment w rozwoju Katowice Airport. Cieszę się, że wydarzyło się to na rejsie linii lotniczej Wizz Air, szczególnie, że w maju przyszłego roku świętować będziemy 20 rocznicę pierwszego komercyjnego lotu w historii Wizz Air, a tak się składa, że odbył się on właśnie z naszego lotniska - mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządzającego lotniskiem.

- Kończący się powoli 2023 rok będzie dla katowickiego lotniska rekordowy, zamkniemy go znakomitym wynikiem ponad 5,5 mln obsłużonych pasażerów. Prognoza na przyszły rok zakłada poprawienie tego wyniku, spodziewamy się ponad 6 mln podróżnych - dodał menadżer.

Po raz pierwszy milionowy pasażer w roku kalendarzowym skorzystał z Katowice Airport w 2005 roku, dwumilionowy w 2008, trzymilionowy w 2015, a czteromilionowy w 2018 roku.

Prognozy dla Katowice Airport zakładają dalszy duży wzrost ruchu pasażerskiego. GTL spodziewa się, że w 2028 roku z siatki połączeń katowickiego lotniska może skorzystać nawet 7,5 mln podróżnych, a granica 10 mln pasażerów zostanie przekroczona w okolicy 2033 roku.