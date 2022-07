Na Pomorzu Zachodnim powstanie wielki port. Wkrótce rozstrzygnięcie przetargu

W ciągu najbliższych tygodni, góra dwóch miesięcy, zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Będzie się w nim przeładowywać 1,5-1,6 mln TEU rocznie. Planowane zatrudnienie to 700-900 osób.

Port kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na pirsie (sztuczny półwysep) usypanym na wodach Zatoki Pomorskiej, na wschód od gazoportu (oba obiekty będą ze sobą sąsiadować).

W przetargu oferty złożyły firma brytyjska oraz konsorcjum firm z Belgii i Kataru.

Zdaniem ekspertów, polskie porty mają jeszcze duży potencjał rozwoju przeładunków kontenerowych. Podobne inwestycje planują Gdańsk i Gdynia.

Bliskie rozstrzygnięcie przetargu zapowiedział prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie.

W postępowaniu, mającym na celu wyłonienie inwestora, który zbuduje port kontenerowy i będzie go prowadził, oferty złożyły:

• Baltic Gateway Ltd. z siedzibą w Horncastle w Wielkiej Brytanii,

• konsorcjum DEME Concessions N.V. z siedzibą w Zwijndrecht w Belgii oraz QTerminals W.L.L. z siedzibą w Doha w Katarze.



Baltic Gateway to brytyjska firma wspierana przez założyciela terminalu DCT w Gdańsku, Jamesa Sutcliffe oraz globalne grupy budowlane, jak również brytyjskich i międzynarodowych inwestorów. Projektem terminala w Świnoujściu zajmuje się ten sam zespół techniczny - Port Evo- który zajmował się kilkanaście lat temu DCT.



DEME Concessions jest spółką zależną Grupy DEME, która posiada ponad 140-letnie doświadczenie w budowie infrastruktury morskiej na całym świecie. Przykładowe referencje Grupy DEME obejmują budowę dwóch dużych terminali kontenerowych: terminala London Gateway w ujściu Tamizy oraz terminalaTuas Phase 1 w Singapurze. DEME Concessions uzupełnia działania budowlane poprzez aktywne rozwijanie, finansowanie i eksploatację projektów infrastrukturalnych i odnawialnych źródeł energii. Umożliwia to działanie na zasadzie wczesnego zaangażowania i budowa spójnej filozofii partnerstwa. Referencje firmy obejmują także port Duqm w Sułtanacie Omanu, dalszy rozwój francuskiego Port-la Nouvelle na Morzu Śródziemnym, czy Blankenburg Connection w Holandii.

Z kolei QTerminals jest międzynarodowym operatorem portów i terminali, który świadczy usługi przeładunku kontenerów, ładunków masowych, drobnicowych, ro-ro, żywych zwierząt, a także dostaw off-shore i statków wycieczkowych. Terminale zarządzane przez Qterminals to flagowy port Hamad w Katarze i QTerminals Antalya w Turcji. Katarczycy kilka lat temu zainwestowali w ukraińskim porcie Mikołajów.

Jaki port?

Port kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na pirsie (sztuczny półwysep) usypanym na wodach Zatoki Pomorskiej, na wschód od gazoportu (oba obiekty będą ze sobą sąsiadować). W 2021 r. szacowano, że budowa może kosztować około 3,5 mld zł. Po osiągnięciu pełnej zdolności eksploatacyjnej w terminalu będzie się przeładowywać 1,5-1,6 mln TEU rocznie przy pojemności teoretycznej 2 mln TEU. Do Świnoujścia będą mogły zawijać największe jednostki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Jednocześnie będzie można obsługiwać dwa statki o długości do 400 m i jeden do 200 m.

- Budowa tego terminala zmieni całkowicie model obsługi ładunków w porcie Świnoujście. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie. Port będzie zielony, obsługiwany w maksymalnym stopniu przy pomocy energii elektrycznej, duża cześć terminala będzie zautomatyzowana. Nie oznacza to, że nie będą w nim w ogóle pracować ludzie, wręcz przeciwnie zatrudnienie znajdzie około 700-900 osób, w zależności od modelu, który zostanie przyjęty w negocjacjach z dzierżawcą - mówił w wywiadzie dla WNP.PL prezes Krzysztof Urbaś.

W założeniu zapleczem Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu ma być nie tylko Polska, ale także kraje Europy Środkowej (Czechy) i Niemcy. Jego atutem jest dostęp do Odry i możliwość wykorzystania transportu wodnego śródlądowego jako środka transportu zrównoważonego pod względem gospodarczym i ekologicznym. Droga wodna Havela/Odra oferuje doskonały dostęp do obszarów przemysłowych Berlina/Brandenburgii, a nawet dalej na zachód, np. do Magdeburga, Brunszwiku, Wolfsburga czy Hanoweru.

Dostęp od strony lądu ma odbywać się drogą dojazdową od projektowanego węzła Łunowo na drodze S3 oraz torami kolejowymi.

Fiasko pierwszego przetargu

Pierwszy wybór inwestora wiosną 2021 r. skończył się fiaskiem. W postępowaniu, które prowadzono w najtrudniejszych pandemicznych miesiącach i które m.in. z tego powodu przedłużono o kilka miesięcy, ofertę przedstawiła tylko jedna firma - Baltic Gateway Limited, chociaż dokumentację pobrało aż 14 podmiotów.

