Na przejściu w Korczowej odprawiono do tej pory ponad 16 tys. tirów

Na Podkarpaciu na jedynym otwartym przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odprawili od połowy marca br. ponad 16 tys. samochodów ciężarowych – poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

W związku z pandemią przejście w Korczowej jest aktualnie (od połowy marca br.) jedynym czynnym przejściem granicznym z Ukrainą na Podkarpaciu, gdzie obsługiwany jest drogowy ruch towarowy.

Chabowska podkreśliła, że dotychczas zostało odprawionych tam ponad 16 tys. tirów.

"Zgodnie z dotychczasową specyfiką ruchu granicznego, większe natężenie ruchu samochodów ciężarowych odnotowywane jest na kierunku wyjazdowym z Polski. Na ponad 16 tys. odprawionych w sumie pojazdów, aż 9 tys. to samochody odprawione na kierunku wyjazdowym" - dodała.

Wśród najczęściej odprawianych towarów na tym kierunku znajduje się m.in. polietylen, blacha, komponenty do kabli, samochody nowe i używane, owoce, warzywa, artykuły AGD oraz części samochodowe.

Jak zaznaczyła Chabowska, KAS nie odnotowała zmian w asortymencie odprawianych towarów w porównaniu do okresu sprzed epidemii.

Natomiast bez zmian pozostaje także asortyment towarów odprawianych na kierunku przywozowym do Polski. Wśród najczęściej odprawianych towarów znajdują się m.in. artykuły z drewna, oleje spożywcze, papier i opakowania tekturowe, meble oraz kable.

"Na kierunku przywozowym do Polski około 60-70 proc. to przesyłki w tranzycie przez Polskę, docelowo do innych państw UE" - powiedziała rzeczniczka.

Chabowska podała również, że od 16 marca funkcjonariusze KAS obsłużyli łącznie ponad 27 tys. zgłoszeń; z czego blisko 12 tys. zgłoszeń importowych; 7,5 tys. zgłoszeń eksportowych oraz 7,6 tys. zgłoszeń tranzytowych.