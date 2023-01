Na razie obejdzie się bez kar, ale problem z jazdą do Wielkiej Brytanii pozostaje

Zaledwie po kilku dniach złagodzono przepisy wymierzone m.in. w polskich przewoźników obsługujących połączenia do Wielkiej Brytanii. Transport drogowy to obszar, w którym pobrexitowe perturbacje są szczególnie widoczne.

Nowe przepisy weszły w życie 24 grudnia, a już 6 stycznia polskie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że do 31 marca 2023 r. brytyjska DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) nie będzie stosować sankcji, w tym nie będzie nakładać kar pieniężnych. Służby kontrolne będą udzielać jedynie pouczenia (ustne lub pisemne) za naruszenie przez przewoźników drogowych z Unii Europejskiej, w tym z Polski, obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. nowych regulacji.

Jakich zakazów dla przewoźników brytyjskie służby nie będą sankcjonować?

Ten okres przejściowy, w którym służby kontrolne nie będą sankcjonować naruszeń, dotyczy trzech obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. ograniczeń:

• zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wlk. Brytanii (przewoźnicy z UE mają nadal możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym);

• zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego (niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie Wlk. Brytanii przez przewoźników unijnych;

• możliwości wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT - Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (przed 24 grudnia 2022 r. obowiązywała tylko licencja wspólnotowa- red.)

- Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję stanowisko władz Wielkiej Brytanii o odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych przez najbliższe trzy miesiące. Takie podejście zmniejszy negatywne skutki nowych przepisów dla polskich przewoźników drogowych. To pozwoli im m.in. wywiązać się z zawartych wcześniej umów długoterminowych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, którego resort interweniował w tej sprawie u Brytyjczyków.

Czas, by przygotować się na zmiany i zniwelować negatywne skutki nowych regulacji

- Decyzja Wielkiej Brytanii jest słuszna, bo wydłuża czas, jaki mają firmy spedycyjno-transportowe, by przystosować się do nowych przepisów. Nasi klienci nie kryli obaw, że wprowadzone przez Wielką Brytanię nowe regulacje utrudnią, a nawet uniemożliwią im działanie na tamtejszym rynku. Oznaczałoby to paraliż części przewozów. Teraz jest czas, by przygotować się na te zmiany i zniwelować negatywne skutki wdrażanych regulacji - mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath, specjalizującej się m.in. w obsłudze rynku brytyjskiego. Jak dodaje jednak, wielu polskich przewoźników musi na nowo zrewidować swoje trasy i opłacalność transportu na rynki w Wielkiej Brytanii. Jak ta rewizja wypadnie, przekonamy się wkrótce.

Wiele zależy od liczby zezwoleń EKMT. Gdy Brytyjczycy poinformowali o zmianie przepisów, zezwolenia EKMT na 2023 r. już były rozdzielone. Według informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ogólna liczba zezwoleń przekazanych do dyspozycji polskich przedsiębiorców w roku 2023 wynosi 3892. Dlatego Polska złożyła wniosek o zwiększenie puli. Ma on zostać rozpatrzony pod koniec marca.

