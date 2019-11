Na Śląsku, w Metropolii testują transport medyczny dronami

Zamknięte dla postronnych testy transportu medycznego wykonywanego dronem odbędą się w środę w ramach programu DroneLAB Transport, zainicjowanego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Celem będzie sprawdzenie bezpieczeństwa misji realizowanej przez testowanego drona.

W ramach CEDD jest realizowany już także DroneLAB Środowisko, a planowane są kolejne DroneLAB-y. Każdy ma odnosić się do konkretnego zagadnienia, uwzględniającego potrzeby i doświadczenia różnych interesariuszy. Przedstawiciele GZM sygnalizują, że może to być np. koordynacja i wsparcie akcji ratunkowych, monitorowanie ruchu drogowego czy infrastruktury.W ub. tygodniu w ramach DroneLAB Środowisko wykonywano w Katowicach loty testowe pod kątem pomiaru kubatury składowisk, analizy ryzyka pożaru, a także analizy nasłonecznienia w kontekście potencjału technologii źródeł odnawialnych. Wcześniej w ramach tego projektu wypracowano standardy dla prowadzenia przy użyciu dronów badań zanieczyszczeń powietrza.Ustanowienie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (czyli jednego z europejskich obszarów rozwoju i testowania technologii dronowych), zapoczątkowało zawarte we wrześniu 2018 r. porozumienie GZM z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.Następnie GZM porozumiała się nt. prowadzenia konkretnych projektów pilotażowych w obszarze demonstratora z Polskim Funduszem Rozwoju.