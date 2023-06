Do połowy polskich portów lotniczych można dojechać koleją. Dużo to czy mało? U progu wakacji Urząd Transportu Kolejowego przygotował specjalny raport. Można się z niego m.in. dowiedzieć, czy pociągi dojeżdżające na lotniska są punktualne.





Jak przypomina Urząd Transportu Kolejowego, z perspektywy zrównoważonej polityki transportowej Unii Europejskiej połączenia portów lotniczych z siecią kolejową to optymalna forma transferu dla pasażerów podróżujących samolotami. Pod warunkiem, że oferta połączeń kolejowych do lotniska odpowiada na ich potrzeby.

Pociągiem wygodniej, szybciej i taniej, ale nie wszędzie jest to uzasadnione

W "Analizie potencjału transferu koleją do portów lotniczych w Polsce" zebrane zostały informacje o krajowych portach lotniczych i możliwości transferu pasażerów koleją. Zbadano konkurencyjność istniejących połączeń kolejowych z lotniskami w oparciu o częstotliwość kursowania, czas i koszty dojazdu jak również niezawodności tego typu połączenia w odniesieniu do ich punktualności na stacjach lotniskowych. Oszacowany został udział pasażerów lotnisk, którzy w latach ubiegłych skorzystali z usług transferu koleją z lotniska i na nie. W opracowaniu zaprezentowane zostały również wybrane rozwiązania stosowane w Europie.

- W warunkach krajowych próba odpowiedniego skomunikowania pociągów z lotniskiem, by pasażerowie mogli z odpowiednim wyprzedzeniem dostać się na samolot, niejednokrotnie jest dużym wyzwaniem. W przypadku niektórych mniejszych portów lotniczych kwestionowana jest zasadność istnienia tego typu połączeń ze względu na koszty utrzymania infrastruktury. W większości analizowanych przypadków wybór pociągu jest optymalną formą transferu lotniskowego pod względem komfortu, kosztów i czasu dojazdu. Oprócz tego transport kolejowy przynosi wymierne korzyści dla środowiska. Argumenty te powinny być impulsem do wspierania rozwoju kolei na poziomie krajowym i lokalnym - zauważa Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, cytowany w komunikacie.

Kraków i Gdańsk z najwyższym odsetkiem pasażerów korzystających z pociągu

W 2022 r. w Polsce funkcjonowało 14 portów lotniczych. Połowa z nich miała dostęp do połączeń kolejowych z centrami miast. Posiadają je zarówno duże porty lotnicze, takie jak Lotnisko Chopina w Warszawie czy Port Lotniczy Kraków-Balice, jak również mniejsze, jak Port Lotniczy Olsztyn-Mazury czy Port Lotniczy Lublin.

Największy potencjał dowozowy ma stacja kolejowa w obrębie Lotniska Chopina (1,14 mln pasażerów wsiadało i wysiadało na tej stacji w 2022 r.). Nieznacznie mniej pasażerów obsługuje stacja kolejowa przy lotnisku w Krakowie (1,09 mln), zaś stacja kolejowa przy lotnisku w Gdańsku - 0,57 mln pasażerów. Najwyższy odsetek pasażerów samolotów korzystających z usług kolei w transferze do i z lotniska, z którego lub do którego podróżowali, odnotowano w przypadku lotniska w Krakowie (14,7 proc.) i w Gdańsku (12,6 proc.). W przypadku takich portów lotniczych jak Amsterdam - Schiphol czy Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, korzysta z nich odpowiednio około 60 proc. i 20 proc. pasażerów.

W raporcie przeanalizowano m.in. punktualność pociągów dojeżdżających na polskie lotniska. W przypadku największego z nich, czyli portu lotniczego Warszawa Lotnisko Chopina, w 2022 r. wskaźnik punktualności (dojazd na czas plus 5 minut 59 sekund) osiągnął poziom 95,4 proc. W najlepszych pod tym względem miesiącach (sierpień, wrzesień, czerwiec, styczeń, lipiec) wynosił ponad 97 proc. Niepokoi za to średnia opóźnień (powyżej 5 minut 59 sekund). To nawet 26 minut, ale trzeba wziąć pod uwagę, że na tę wartość "zapracowały" pociągi, które były w zdecydowanej mniejszości kilku procent.

