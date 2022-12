Na trasie Warszawa - Berlin pojawiła się zupełnie nowa lokomotywa

Lokomotywa Vectron należąca do Cargounit – największej polskiej firmy zajmującej się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczęła obsługę pociągów Berlin-Warszawa Express.

Jest to pierwsza z kilkunastu oferowanych przez Cargounit lokomotyw Siemensa przeznaczonych do ruchu pasażerskiego. Vectrony to uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach.

Jedna z przekazanych w grudniu lokomotyw Vectron Cargounit została przeznaczona do ruchu pasażerskiego. Premierowy przejazd rozpoczął się w niedzielę 18 grudnia 2022 roku o godz. 5:39 z Warszawy Wschodniej do Berlina. Pociąg pojawił się na stolicy Niemiec po godz 12.00. Kurs realizowało DB Fernverkehr, wspólnie z PKP Intercity obsługujące trasę BWE (Berlin-Warszawa Express).

- Cargounit konsekwentnie realizuje strategię modernizacji floty m.in. poprzez zakup nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych Vectron - powiedział Łukasz Boroń, prezes firmy Cargounit.

Firma Siemens Mobility sprzedała już 1675 Vectronów łącznie do 63 klientów z całej Europy. Siemens Mobility to niezależnie kierowana spółka w grupie Siemens AG.

Cargounit to największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z największych tego typu podmiotów w Europie. Posiada blisko 200 lokomotyw na wynajem, zarówno trakcyjnych, jak i manewrowych.

