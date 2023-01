Nad polskie lotniska wraca groźba paraliżu

Jak brak odpowiednich kadr może wpłynąć na polskie niebo, odczuliśmy w zeszłym roku podczas protestu kontrolerów lotów. Ta kwestia (na razie?) została już jednak zamknięta. Teraz wąskie gardło pojawiło się na lotniskach przez problemy z operatorami kontroli bezpieczeństwa (OKB).

Operator kontroli bezpieczeństwa jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie bagaży, analizowanie obrazów pochodzących z ich prześwietlenia, kontrolę ładunków cargo, a także bieżącą analizę zachowań podróżnych oczekujących na lot.

Wprowadzone na początku pandemii obostrzenia w lotnictwie spowodowały spadek zapotrzebowania na prace wielu ludzi w tej branży. Teraz trudno ich „odzyskać” m.in. z powodu utraconych w międzyczasie wymaganych certyfikatów.

Z prezesami linii lotniczych, lotnisk i przedstawicielami administracji państwowej analizujemy sytuację kadrową w lotnictwie cywilnym w Polsce, wskazując newralgiczne, a zarazem pilne do rozwiązania kwestie.

Pandemia wpłynęła znacząco na redukcję kadr w całej branży lotniczej i turystycznej. Dotyczy to zwolnień wśród pracowników obsługi naziemnej, ale także osób pracujących w restauracjach czy sklepach na terenie lotnisk na całym świecie. Zatrudnianie nowych pracowników oznacza problemy - i to nie tylko finansowe.

Branża silnie odbiła się w tym roku. Ruch lotniczy wraca, a według prognoz IATA do końca 2022 r. liczba pasażerów linii lotniczych na świecie powinna sięgnąć ok. 85 proc. poziomu sprzed pandemii, czyli z 2019 r. Optymistyczne szacunki dla Polski zakładają, że już w 2024 roku przekroczony zostanie pułap 49 mln odprawionych u nas pasażerów.

Dynamiczny wzrost ruchu lotniczego, w szczególności w wakacje tego roku, zaskoczył niektórych w branży lotniczej. To skutkowało opóźnieniami, anulowanymi lotami i problemami pasażerów. Brak wystarczającej liczby kontrolerów ruchu lotniczego w krajach Europy Zachodniej oraz personelu naziemnego na największych lotniskach wymusił konieczność odwoływania lotów lub powodował znaczne opóźnienia.

Ten problem wyjątkowo dotkliwie odczuły linie lotnicze Wizz Air… oraz ich klienci.

- Działo się tak dlatego, że nasz model operacyjny jest ustawiony na dzienny optymalny poziom. Na przykład: jeśli ustawowy limit pracy załogi wynosi 10 godzin lotu, to ustalamy harmonogram na około 9 i pół godziny, pozostawiając około 30 minut na opóźnienia. To rozwiązanie doskonale sprawdzało się przez długi czas, ale w tym dysfunkcyjnym środowisku już nie wystarczało... Przykładowo - jeśli samolot miał odlecieć o 6.00 rano, ale o 8.00 nadal stoi na pasie startowym, ponieważ dostał slot od kontroli lotów z dwugodzinnym opóźnieniem, to ma to duży wpływ na naszą działalność. Nie byliśmy w stanie dowieźć wszystkich naszych pasażerów do miejsc docelowych na czas - mówi Jozsef Varadi, prezes linii Wizz Air.

W ostatnich miesiącach brakowało pilotów, członków obsługi naziemnej i pracowników portów, którzy odpowiadali za obsługę pasażerów. Linie lotnicze i porty intensywnie rekrutowały ludzi. Szukano też nowych rozwiązań.

- Najbardziej ucierpiał sektor obsługi naziemnej. "Handlerzy" i dostawcy cateringu stracili wykwalifikowane kadry, których teraz nie ma kim zastąpić, bo wiele ludzi po prostu przebranżowiło się i nie planują powrotu do sektora lotniczego. Jest to silnie odczuwalne poprzez wydłużającą się obsługę samolotów na ziemi oraz brak możliwości zamówienia cateringu na wielu lotniskach Europy. Jeśli chodzi o personel latający, to większy kłopot stanowi załoga pokładowa niż piloci. Czasy, kiedy lotnictwo było glamour, niestety po części już minęły - wyjaśnia Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air, największej linii czarterowej w Polsce.

W ocenie szefa Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią w świetle ogólnoeuropejskich problemów kadrowych Polska wypada i tak całkiem dobrze... W tym wciąż niewydolnym systemie mniejsze lotniska po prostu lepiej sobie radzą.

- W trakcie pandemii wiele osób straciło pracę w branży i po znalezieniu innego zajęcia nie mają żadnych bodźców do powrotu. Proszę pamiętać, że to ciężka praca 24/7 w słońcu, deszczu i śniegu, więc oczekiwane jest ponadprzeciętne wynagrodzenie. A tak nie jest... Drugi istotny element to kwestia bezpieczeństwa i możliwości dokonania kontroli przeszłości potencjalnego pracownika. Dostęp do stref zastrzeżonych jest tylko dla osób, które pozytywnie przejdą weryfikację, a takowej nie można dokonać dla cudzoziemców posiadających prawo pobytu - wyjaśnia Wojciech Ryglewicz z Lufthansy Cargo.

Skokowy wzrost zapotrzebowania na pracowników. Problemem certyfikaty

Branżowe prognozy kadrowe wskazują, że zatrudnienie i zapotrzebowanie na pracowników będzie szybko rosło. Boeing przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat światowa branża lotnicza do utrzymania floty i obsługi naziemnej będzie potrzebowała 2,1 mln nowych pracowników. W tym ok. 600 tys. nowych pilotów, 600 tysięcy techników i 900 tys. członków personelu pokładowego.

- Te prognozy pokazują, jak ważne jest inwestowanie w potencjał ludzki w sektorze lotniczym i jak bardzo będziemy go niebawem potrzebować również w kontekście dynamicznego rozwoju sektora lotniczego w Polsce, w tym w kontekście budowy CPK - przekonuje i ostrzega zarazem Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jednym z najpoważniejszych ryzyk jest brak wystarczających kadr w zawodach certyfikowanych. Wynika to m.in. z dostępu do szkoleń, w wyniku których można uzyskać potrzebne certyfikaty i uprawnienia.

- Przykładem tu są choćby Operatorzy Kontroli Bezpieczeństwa (OKB). Niewielka liczba ośrodków szkoleniowych, które często monopolizują rynek, oraz bardzo wysokie koszty szkolenia powodują, że cała branża boryka się z ograniczonym napływem ludzi do certyfikowanych zawodów lotniczych. To kłopot, który dotyczy wszystkich lotnisk w kraju – alarmuje Dariusz Kuś, prezes lotniska we Wrocławiu.

Paraliż polskich lotnisk grozi nam w niedalekiej przyszłości

- Problem jest systemowy, gdyż aby zostać OKB, trzeba mieć najpierw Licencję Pracownika Ochrony Fizycznej. To relikt, ale MSWiA nie chce tego zmienić. To zaś ogranicza dostęp do rynku dla nowych pracowników. Poi tym braku polityki i krótkowzroczności spodziewam się konsekwencji - paraliżu kolejnych lotnisk w Polsce w niedalekiej przyszłości. To kluczowy problem do rozwiązania – trzeba otworzyć ten zawód! - mówi bez ogródek Tomasz Kloskowski, prezes Airport Gdańsk.

Każde lotnisko w Polsce potrzebuje kilkudziesięciu operatorów kontroli bezpieczeństwa na każdej zmianie w ciągu doby. Częściowo lukę w OKB da się załatać pracownikami z zewnętrznych firm, ale i tak zapotrzebowanie na takie osoby nie przestaje maleć… i to pomimo wzrostu ich wynagrodzenia o ok. 30 proc. w ostatnim roku!

Problem dostrzega także prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), który nadzoruje funkcjonowanie tego sektora w Polsce… i który dopuszcza do pracy aspirujących do bycia OKB.

- W wyniku pandemii, a w związku z małym ruchem lotniczym, ci pracownicy odchodzili albo byli zwalniani przez porty. Obecnie nie da się w sposób natychmiastowy przywrócić ich do pracy. Muszą z powrotem zdać egzaminy w ULC, bo utraciły one ważność... - wyjaśnia Piotr Samson, prezes ULC.

Egzamin to gęste sito. Ministerstwo nie rezygnuje z broni

Egzamin dający uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa składa się z dwóch części.

Pierwsza - test pisemny wielokrotnego wyboru, sprawdzający wiedzę teoretyczną ze znajomości przepisów unijnych i krajowych w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego. Druga to sprawdzian umiejętności praktycznych, prowadzony z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, zawierający obrazy pozyskane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa (bagażu, poczty czy ładunków cargo – red.).

Jak poinformował nas ULC, zdawalność egzaminów jest na poziomie ok. 64 proc.

- Wprowadziliśmy wiele modyfikacji. Kiedyś trzeba było zdać wszystkie egzaminy, żeby mieć uprawnienia do kontrolowania wszystkich przedmiotów i osób. My to zmodyfikowaliśmy. Obecnie jest osobny egzamin na kontrolowanie pasażerów, osobny na kontrolowanie poczty i osobny egzamin na kontrolowanie cargo. Można zdawać każdą część osobno, by zdobyć poszczególne uprawnienia - dodaje prezes Samson.

Problemem, z którego rozwiązaniem zwleka się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostaje zniesienie wymogu, by OKB musieli umieć posługiwać się bronią. To jeden z kluczowych aspektów blokujący sprawny dostęp nowych osób do tego zawodu.

- Operatorzy Kontroli Bezpieczeństwa to nie są osoby, od których wymaga się aktywnej ochrony – łapania podejrzanych, stosowania wobec nich środków przymusu bezpośredniego. To ludzie , którzy patrzą na ekran i - przy pomocy kolorów i kształtu - mają określić, czy przedmiot jest podejrzany, czy nie. Jednym z postulowanych przez porty lotnicze elementów jest, aby od tych osób nie wymagać kwestii posługiwania się bronią - mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Piotra Samsona zapytaliśmy o to, czy - według niego - sytuacja z OKB może stać się tak poważna, jak ta związana z brakiem odpowiedniej liczby kontrolerów lotów w warszawskim obszarze zbliżania wiosną ubiegłego roku i czy brak operatów kontroli bezpieczeństwa może sparaliżować ruch na naszych lotniskach?

- Myślę, że nie... Ta różnica polega na tym, że aby zostać kontrolerem lotów trzeba spełnić dużo większe wymagania - i to trwa. W przypadku operatorów bezpieczeństwa to proces stosunkowo prosty. Myślę, że jeżeli podejmiemy wspólnie pewne działania, unikniemy problemu niedoboru kadr - odpowiada.

