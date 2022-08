Nadal brakuje ważnych procedur wpływania statków handlowych na Morze Czarne

Kluczowe ustalenia w sprawach procedur przypływania pustych statków po ładunki w portach Ukrainy, by wywieźć je tzw. korytarzem zbożowym, wciąż nie są gotowe. W szczególności chodzi o warunki ubezpieczeń.

Opinię tę przedstawił Neil Roberts, szef marynarki i lotnictwa w Lloyd's Market Association w rozmowie z dziennikarzem agencji Reuters. Stowarzyszenie to reprezentuje interesy wszystkich firm na rynku ubezpieczeniowym Lloyd's of London. Zorganizowało ono w poniedziałek spotkanie Wspólnego Komitetu Wojennego Lloyd's Market, by opracować wytyczne dla rynku ubezpieczeń dotyczące „obszarów wysokiego ryzyka”.

„Standardowe procedury operacyjne dla statków nadal wymagają opracowania, a ponadto istnieją problemy prawne dotyczące kompletowania załóg, które wymagają rozwiązania" - dodał Roberts.

Według niego, przedsiębiorstwa żeglugowe i ubezpieczyciele muszą mieć pewność, że podróż jest bezpieczna zarówno dla statków jak i marynarzy, bez zagrożenia minami lub atakami. Dotyczy to przede wszystkim statków wpływających po ładunek, które będą musiały zostać poddane inspekcji przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule, jakie utworzyli tureccy, rosyjscy i ukraińscy urzędnicy wojskowi, współpracując z zespołem ONZ. Powstało ono wraz z wynegocjowaną między Rosją a Ukrainą w lipcu umową o eksporcie zboża i nawozów.

„Opracowanie standardowych procedur, zgodnie z przyjętymi praktykami morskimi, ma być wkrótce sfinalizowane, a następnie zostaną one upublicznione. Potrzebna jest cierpliwość, aby czekać na rozwój wydarzeń, ponieważ jest to nadal żywy konflikt” - powiedział Stephane Dujarric, rzecznik prasowy ONZ.

Prostsze procedury obejmą statki wypływające z portów Ukrainy, po wielu miesiącach przymusowego uwięzienia. W poniedziałek port w Odessie z ładunkiem kukurydzy dla Libanu opuścił statek Razoni, pływający pod banderą Sierra Leone. Znajdował się on w tym porcie od końca lutego.

Patrz też: Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął z Odessy

Łącznie w portach ukraińskich utknęło 80 statków. Z większości z nich ewakuowano członków załóg co oznacza, że aby mogły wypłynąć, potrzeba zwerbować - na specjalnych warunkach - marynarzy.

„Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić, że możemy bezpiecznie eksportować po ok. 5 mln ton zboża miesięcznie zaproponowane przez ONZ. Będzie to wyzwanie, ale nasza branża jest odporna i przyzwyczajona do utrzymywania płynności handlu bez względu na wszystko” - oświadczyła Międzynarodowa Izba Żeglugi.

