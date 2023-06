Nadchodzą gigantyczne zakupy nowych samolotów

Imponujące zamówienie na 500 maszyn od indyjskich linii lotniczych. Do tego informacje o kolejnych, drobniejszych od innych przewoźników – to codzienność odbywającego się w Paryżu „Paris Air Show”. A zakupów w tym sektorze ma być jeszcze więcej.

Najwięksi producenci samolotów na świecie – Boeing i Airbus – prognozują, że w najbliższych 20 latach przybędzie ponad 40 tysięcy nowych maszyn.

Kraje Zachodu nie dadzą jednak specjalnie zarobić producentom. Kupować przede wszystkim będą Azjaci.

Wbrew pozorom, to podnoszone wymagania środowiskowe i ograniczenia z tego wynikające będą w największym stopniu skłaniać do wymiany flot przewoźników z całego świata.

Poniedziałek (19 czerwca) na paryskich targach należał do indyjskiego przewoźnika lotniczego IndiGo, który ogłosił, że zamierza zamówić aż 500 nowych samolotów od Airbusa

Chodzi o maszyny A320 i A321neo. Łączna wartość kontraktu to ponad 55 miliardów dolarów.

Kilka godzin wcześniej w stolicy Francji saudyjskie linie Flynas potwierdziły zamówienie na 30 maszyn.

Wtorek to już informacje zakupowe u Amerykanów - Boeing i narodowy tajwański przewoźnik lotniczy China Airlines podczas Paris Air Show sfinalizowały zamówienie na osiem samolotów 787-9 Dreamliner w 2023 roku.

To na pewno nie koniec publicznie ogłaszanych takich umów podczas trwających cały tydzień paryskich targów.

Ważne, w tym kontekście, są przygotowane dopiero co prognozy Boeinga i Airbusa jeśli chodzi o przewidywane zakupy nowych samolotów w najbliższych 20 latach.

Dziesiątki tysięcy nowych samolotów w powietrzu

Najwięksi producenci samolotów cywilnych są zgodni – w nadchodzących latach linie zamówią ponad 40 tysięcy nowych samolotów. Boeing ocenia, że będzie to ponad 42,5 tys. Natomiast Airbus na niespełna 41 tysięcy nowych maszyn.

- Patrząc w przyszłość podróży lotniczych nasza prognoza dla rynku odzwierciedla dalszą ewolucję ruchu pasażerskiego związaną z globalnym rozwojem klasy średniej, inwestycjami w zrównoważony rozwój, ciągłym rozwojem tanich przewoźników oraz popytem na transport cargo lotniczego - powiedział Brad McMullen, starszy wiceprezes Boeinga ds. sprzedaży i marketingu.

W ocenie Boeinga lotnicze cargo będzie rosło szybciej niż wskaźniki obejmujące globalny handel. Amerykański producent ocenia, że przewoźnicy będą potrzebować 2800 frachtowców w tym ponad 900 nowych modeli szerokokadłubowych.

Airbus w swoich szacunkach podkreśla, że to Azja, a zwłaszcza Chiny i Indie, będą napędzać wzrost zamówień, jeszcze bardziej przesuwając „środek ciężkości” lotnictwa w kierunku Azji.

Azja i długo, długo nic. Pieniądze płyną głównie z jednego kierunku

Boeing w prognozach do 2042 roku podaje, że rynki Azji i Pacyfiku będą odpowiadały za ponad 40 proc. światowego popytu na nowe maszyny. Połowę wygenerują chińskie linie lotnicze. Flota krajów Azji Południowej, w ocenie producenta, będzie się powiększać o ponad 7 proc. rocznie, co jest najszybszym tempem na świecie.

- Jeśli chodzi o ten rynek to mamy do czynienia z dużo większym potencjałem wzrostu popytu na podróże lotnicze w regionie szerokorozumianej Azji. To też obszar, na którym do pokonania są dużo większe dystanse i choćby dlatego w najbliższych 20 latach kolej nie będzie tam realną alternatywą. W Europie – w perspektywie 20 lat – kolej międzynarodowa będzie realną alternatywą na bardzo wielu trasach - ocenia Dominik Sipiński, analityk szwajcarskiej firmy CH Aviation.

Airbus szacuje, że tylko 25 proc. obecnie eksploatowanej floty to samoloty najnowszej generacji, które są oszczędne pod względem zużycia paliwa. Krótkoterminowym priorytetem dekarbonizacji sektora jest zastąpienie pozostałych 75 proc.

- Paradoksalnie zaostrzające się normy środowiskowe mogą pobudzić zapotrzebowanie na nowe samoloty. Ciężko w tym momencie przewidzieć jak te normy środowiskowe się zmienią. Na pewno można założyć, że unijne przepisy będą najostrzejsze w tym zakresie. Amerykańskie będą gdzieś pośrodku, a na rynkach azjatyckich te regulacje będą stosunkowo łagodne - przekonuje Sipiński.

