Nadchodzą problemy dla ruchu lotniczego cargo nad Polską

Już w najbliższych tygodniach może dojść do paraliżu ruchu lotniczego cargo. Pogłębiający się kryzys w PAŻP na linii p.o. prezesa Janusza Janiszewskiego - związki zawodowe spowodował, że ponad 82 proc. pracowników (ACC i APP Warszawa) rozwiązało umowy o pracę, łącznie 175 z 208 kontrolerów ruchu lotniczego. Związkowcy ostrzegają, że najwięksi polscy i światowi przewoźnicy, w przypadku braku porozumienia, będą musieli liczyć się z poważnymi opóźnieniami, a wręcz paraliżem dostaw.

- Proces się rozpoczął i nieuchronnie zmierza do zapaści. Tym samym, nie jesteśmy w stanie określić wielkości opóźnień w ruchu lotniczym spowodowanych brakami kadrowymi personelu operacyjnego. Przyczyną opóźnień, które wystąpiły pod koniec grudnia ubiegłego roku, oraz które występują obecnie, jest wadliwa organizacja pracy przez kierownictwo PAŻP - podsumował Sosnowski, przewodniczący ZZKRLZwiązek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) – największa i z najdłuższą historią organizacja zrzeszająca kontrolerów ruchu lotniczego oraz personel wsparcia operacyjnego. Przez ponad 30 lat swojej działalności Związek realizował zadania, mające na celu: zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz obronę praw pracowniczych.W ZZKRL zrzeszeni są najwyższej klasy specjaliści. W swojej codziennej pracy dbają o zapewnienie bezpieczeństwa „na niebie", koordynując operacje lotnicze. W czasach powszechnej dostępności lotnictwa jako środka transportu oraz dynamicznego rozwoju technologicznego, odpowiedzialnie podejmują oraz aktywnie uczestniczą we wprowadzaniu niezbędnych kwestii dot. koniecznych zmian w branży. Celem podejmowanych przez nich aktywności zawsze jest zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej i nienaruszalność oraz udoskonalanie procedur.