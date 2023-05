Nadchodzi rewolucyjna zmiana dla polskiej kolei. Cała sieć zmieni napięcie

PKP Polskie Linie Kolejowe myślą o zmianie napięcia trakcyjnego. - Kolejność przechodzenia poszczególnych odcinków na nowe napięcie chcemy określić do końca czerwca - mówi w rozmowie z WNP.PL Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Z prezesem firmy, która zarządza podstawową siecią kolejową w Polsce, rozmawiamy o potencjalnych akwizycjach. PKP PLK jest zainteresowana spółkami z obszaru sterowania ruchem kolejowym, informatyki, projektowania i energetyki.

W ubiegłym roku PKP PLK przejęło spółkę budowlaną Trakcja. Celem akwizycji jest, jak zapewnia prezes Ireneusz Merchel, poszerzenie kompetencji grupy, a nie monopolizowanie rynku.

Jak poinformował prezes, PKP PLK myślą o zmianie napięcia trakcyjnego. Jego zdaniem powinno stać się to jak najszybciej. Kolejność przechodzenia na 25 kV chcemy określić do końca czerwca, zapowiedział.

Wiceminister Andrzej Bittel na konferencji zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe powiedział, że jego zdaniem PKP PLK powinny zarządzać siecią kolejową wybudowaną w ramach tak zwanego komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Satysfakcjonuje pana ta deklaracja?

- Uważam, że w Polsce powinien być jeden zarządca podstawowej infrastruktury kolejowej, ale rzeczywiście pojawiały się głosy, że CPK mógłby pełnić rolę zarządcy na wybudowanej przez siebie, liczącej 1000-1500 km długości, sieci. To jednak od samego początku było nierealne organizacyjnie. Dlatego dobrze, że zostało to powiedziane dobitnie, jednoznacznie, żeby uciąć różnego rodzaju spekulacje. Jako szef PKP Polskich Linii Kolejowych byłem przekonany, że tak powinno być i wiedziałem, że tak będzie.

Czy PKP PLK będą przygotowane na to, żeby zarządzać siecią, której osią mają być Koleje Dużych Prędkości?

- Oczywiście, że tak. Za dwa lata po Centralnej Magistrali Kolejowej, którą zarządzamy, pociągi będą mogły jeździć 250 km/godz. A zwróćmy uwagę, że na wybudowanej przez CPK sieci kolejowej liczącej około 1800 km będą obowiązywały różne prędkości maksymalne, nie zawsze 250 km/godz. Czasami będzie to 200 km/godz., a czasami 160 km/godz. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie do utrzymywania infrastruktury o takich parametrach.

Nowe napięcie to bardziej płynna jazda pociągów, ale i tańsza budowa sieci

Czy łączy się z tym zamiar przejścia PKP PLK z obowiązującego dziś na sieci trakcyjnej napięcia 3 kV prądu stałego na 25 kV prądu zmiennego, o czym nadmienił pan podczas konferencji? Wiadomo, że to drugie jest napięciem Kolei Dużych Prędkości.

- Powiedziałem, że czas najwyższy, by podjąć decyzję w tym zakresie. Moim zdaniem powinno stać się to jak najszybciej. Mamy to w swoich założeniach rozwojowych. W tej chwili przygotowujemy w spółce dokument, który się do nich odnosi. Kolejność przechodzenia na 25 kV chcemy określić do końca czerwca.

Oczywiście proces ten nie może być wyrwany z komunikacyjnego kontekstu. Odcinki, które pierwsze będą zasilane nowy napięciem, powinny zostać starannie dobrane.

Dam przykład. Na odcinku Ełk - granica państwa, w ramach Rail Baltiki, będzie stosowany prąd zmienny o napięciu 25 kV. Zdecydowano się na to, bo takie napięcie obowiązuje w krajach bałtyckich. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby realizując inwestycje, które zaczniemy za rok, dwa, od Ełku do Białegostoku, a być może także od Ełku do Korsz i dalej do Olsztyna, zastosować 25 kV. Inna opcja to zastosowanie 25 kV na linii 201 Bydgoszcz-Gdynia. Nie jest ona zelektryfikowana i mógłby się na niej pojawić prąd już o nowych parametrach.

Mówię „być może” i „mógłby”, bo razie to wstępne pomysły. Trzeba będzie przygotować szczegółowy plan i zgrać go z planem tworzenia sieci kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Używanie prądu zmiennego 25 kV jest bardziej efektywne niż prądu stałego 3 kV znanego na polskiej kolei od dziesięcioleci?

- Przede wszystkim daje możliwość bardziej płynnego prowadzenia ruchu pociągów przy prędkościach 200 km/godz. i większych. Ale i sama budowa sieci jest tańsza. W przypadku sieci 3 kV średnio co 10-15 km trzeba postawić podstację z pełnym wyposażeniem, w sieci 25 kV podstacje są co 50-70 km, a więc potrzeba ich 3-5 razy mniej.

Ważna jest też charakterystyka drutu jezdnego. W przypadku sieci 25 kV jest on o wiele lżejszy niż w przypadku sieci 3 kV. A jeżeli drut jest lżejszy, to potrzeba mniej masywnej konstrukcji słupów wspornych. Czyli materiał jest tańszy i tańsze jest wybudowanie infrastruktury do jego podtrzymania.

25 kV to szybsza jazda pociągu, ale też, trzeba zdać sobie z tego sprawę, większe zużycie energii. Kolejowa energetyka będzie potrzebowała wielkich ilości prądu.

Polska sieć kolejowa na tle Europy jest dobrze zelektryfikowana. Prąd jest dostępny na 63 proc. linii kolejowych (12,2 tys. km). Ile potrzeba czasu, żeby przezbroić cały system?

- Po wstępnych analizach szacujemy, że potrzeba na to około 20 lat. Ale kierunki zmiany trzeba opracować już teraz. Może się ona odbywać sukcesywnie w czasie remontów sieci. Słupy trzeba wymieniać co 30-40 lat. Wiele z nich właśnie dochodzi do tego limitu, co oznacza, że zachodzi potrzeba, żeby nowe podtrzymywały już nową sieć. Z kolei te, które postawiono już w ramach programu modernizacji polskiej kolei w ostatnich 10 latach, będą się nadawały do wymiany około roku 2040-45, czyli mniej więcej za 20 lat. Wszystko musi być jednak robione zgodnie z planem. Chcemy go opracować w najbliższych miesiącach.

Przewoźników czeka wymiana taboru.

- Lokomotyw. W Czechach, na Słowacji, Niemczech lokomotywy wielosystemowe (obsługujące różne napięcia - red.) to standard. W Polsce stanowią może 5 proc. floty. Pamiętajmy, że mówimy o procesie rozłożonym w czasie. Pierwszy odcinek zasilany prądem 25 kV pojawi się w latach 2028-29. Przewoźnicy mają więc co najmniej pięć lat na zmianę. Wiem, że PKP Intercity już się do niej przygotowuje.

"Jesteśmy zainteresowani spółką z branży sterowania ruchem kolejowym"

Inny wątek, który zrobił wrażenie na uczestnikach konferencji, to sprawa kolejnych akwizycji PKP PLK po ubiegłorocznym przejęciu Trakcji. Przewodniczący rady nadzorczej Mariusz Andrzejewski nadmienił, że rozważane jest przejęcie spółki PKP Telcol. Analizował też możliwość stworzenia jednego lub dwóch holdingów do zarządzania polską koleją, w tym jednego zbudowanego wokół PKP Polskich Linii Kolejowych.

- Co do przejęć, to na pewno jesteśmy zainteresowani spółką z branży sterowania ruchem kolejowym. Rozglądamy się za możliwością takiej akwizycji.

A co do struktury holdingowej, nie jestem jej zwolennikiem. Uważam, że obecny model funkcjonowania PKP Polskich Linii Kolejowych, jako spółki podległej bezpośrednio ministrowi infrastruktury, jest optymalny. Holding to, tak to muszę określić, „nałożenie kagańca na spółki zależne”. Holding może wydać polecenie spółce wchodzącej w jego skład. W grupie kapitałowej tego nie ma, ale przecież spółka wiodąca posiada bez wątpienia wpływ na działalność pozostałych podmiotów.

Czyli model działania należy zostawić taki, jaki jest, ale nadal poszerzać kompetencje grupy zbudowanej wokół PKP PLK?

- Tak. Bardzo ważne są w niej spółki utrzymania sieci kolejowej: Dolkom, PNUIK, ZRK-DOM PPM-T i Trakcja. To układ optymalny. Nie potrzeba już w naszej grupie kapitałowej podobnych firm. Możemy posiadać 10-15 proc. rynku inwestycji kolejowych. Wystarczy, aby równoważyć ewentualne problemy z wykonawcami i prowadzić mniejsze prace inwestycyjne.

Jesteśmy za to zainteresowani pozyskiwaniem spółek związanych z telekomunikacją, energetyką i projektowaniem. Ale też nie po to, żeby opanować rynek.

Niektórzy mówią, że chcemy zdominować rynek projektowania. Ale przecież biur projektowych jest w Polsce kilkanaście, a ja mówię o jednym, czyli o kilku procentach udziału w rynku. Chodzi nam o drobne prace projektowe, ewentualnie zastępstwa w razie problemów z zamówieniem. Podobnie w przypadku spółek informatycznych. Myślimy o drobnych pracach w ramach projektów z KPO. W przypadku grubych zadań inwestycyjnych zawsze będą potrzebni wielcy dostawcy.

Jak pan mówi o spółkach z obszaru energetyki, nie ma pan na myśli dawnej PKP Energetyka, czyli dziś PGE Energetyka Kolejowa?

- Jeżeli mówię o energetyce, mam na myśli trochę inne podejście niż w przypadku spółek utrzymaniowych. PGE Energetyka Kolejowa to spółka, która świadczy usługi dystrybucji prądu i doskonale wpisuje się w działalność Grupy PGE.

Nie chcę, żeby PLK SA były operatorem sieci dystrybucyjnej, tym bardziej że po przejęciu PKP Energetyki przez PGE, będącą w gestii Skarbu Państwa, od prywatnego funduszu inwestycyjnego, czujemy się spokojniej. Natomiast całe utrzymanie kolejowej energetyki powinno być po stronie Polskich Linii Kolejowych. Będziemy chcieli o tym rozmawiać z PGE.

Całe utrzymanie kolejowej energetyki… Proszę o trochę szczegółów.

- Chodzi o utrzymanie infrastruktury trakcyjnej, utrzymanie sieci, budowę i remont słupów. To od strony formalnej nasza własność. Chcemy mieć więc potencjał, by się nią zajmować. Przecież już dziś w ramach prac inwestycyjnych na sieci pracuje tam nie tylko dawna PKP Energetyka, ale firmy wykonawcze, w tym zagraniczne, które mają wyspecjalizowane komórki w tym zakresie.

Podkreślę, że tak jak w przypadku inwestycji kolejowych, projektowych czy obszaru informatyki, w żadnym wypadku nie chcemy monopolizować rynku.

Separacja ruchu kolejowego, sieć bazowa TEN-T i powrót kolei regionalnej

Wśród najważniejszych zdań, które wymienia pan na najbliższe 8-10 lat, czyli do końca aktualizowanego właśnie Krajowego Programu Kolejowego, jest separacja ruchu pociągów podmiejskich od ruchu pociągów dalekobieżnych w najważniejszych w kraju aglomeracjach. Dlaczego?

- Bo to pozwoli zwiększyć liczbę pociągów, podnieść jakość usług, przyciągnąć do kolei nowych pasażerów i zredukować korki na ulicach.

Takie działania już realizujemy. W obrębie węzła warszawskiego do Grodziska Mazowieckiego została poprowadzona już linia czterotorowa. Taką samą budujemy na odcinku Otwock-Warszawa. W Krakowie linia czterotorowa przez miasto już powstaje. Na końcowym etapie przygotowania mamy dokumentację czterotorowych linii w kierunku Piaseczna, Czachówka, Tłuszcza i Nasielska. Chcemy, żeby prace rozpoczęły się za kilka lat. To będzie wymagało pozyskania finansowania, ale zakładamy, że uda się je zdobyć. Podobną dokumentację przygotowujemy dla węzłów poznańskiego i wrocławskiego.

Inne ważne zadania to dokończenie modernizacji sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa - red.) i powrót kolei regionalnej na mapę Polski dzięki programowi Kolej+.

