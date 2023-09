Nadjeżdża silna konkurencja dla szybkich pociągów TGV

Francuskie koleje SNCF oraz ich belgijski odpowiednik SNCB zamierzają już w trakcie trwania Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w lipcu przyszłego roku uruchomić połączenia kolejowe realizowane po klasycznej linii łączącej stolicę Francji z Brukselą.

Linia kolejowa pomiędzy Brukselą i Paryżem jest najbardziej obciążonym odcinkiem realizującym połączenia międzynarodowe w Europie. Każdego dnia wykonywanych jest ponad 20 połączeń z wykorzystaniem składów szybkich pociągów TGV Thalys.

Bilet na tej trasie, w zależności od terminu zakupu, kosztuje od 40 do nawet 100 euro za jazdę w jedną stronę. Największy ruch jest notowany, co jest oczywiste, w poniedziałki rano i w piątki w godzinach popołudniowych, kiedy ludzi jadą i wracają z pracy. Czas przejazdu wynosi nieco ponad 1,5 godziny, co stwarza naturalną konkurencję dla korzystania z własnych samochodów.

Zainteresowanie kolejowymi połączeniami z Paryża do Brukseli jest tak duże, że konieczne jest poszukiwanie alternatywnej trasy przejazdu pociągów

Pomimo dużego zainteresowania tym połączeniem praktycznie nie jest możliwe zwiększenie liczby pociągów, ponieważ infrastruktura techniczna na to nie pozwala. Dlatego też kilka miesięcy temu przedstawiciele francuskich kolei SNCF razem z belgijskimi partnerami z SNCB postanowili reaktywować połączenie wybudowane jeszcze w końcu XIX pomiędzy Paryżem i Brukselą.

Obecnie na tej trasie odbywa się wyłącznie ruch towarowy oraz realizowane są lokalne połączenia pasażerskie. Obie firmy wystąpiły do swoich narodowych administratorów infrastruktury o zgodę dla pociągów ekspresowych i takową otrzymały.

Igrzyska w Paryżu przyspieszyła decyzje biznesowe w sprawie nowego połączenia z Brukselą

Podróż z paryskiego Gard du Nord do Brukseli będzie trwała 3 godziny, a składy Ouigo będą się zatrzymywały na siedmiu francuskich i belgijskich stacjach. Bilet będzie kosztował od 10 do 40 euro za bilet.

Początkowo planowano uruchomienie pierwszych pociągów w grudniu 2024 roku. Jednak ze względu na to, że pod koniec lipca przyszłego roku rozpoczynają się w Paryżu Letnie Igrzyska Olimpijskie pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej oferty już od 20 lipca.

Początkowo realizowane będą nową trasą dwa przejazdy w obie strony, a od grudnia 2024 roku będzie to już pięć połączeń dziennie.

