Nadregulacje i... komplikacje. System kaucyjny jeszcze nie działa, a już wprowadza chaos

Polski system kaucyjny ma być wdrażany w Polsce od 2023 roku. Obejmie opakowania plastikowe, puszki aluminiowe i butelki szklane. - Przepisy w proponowanym dziś kształcie skomplikują prowadzenie działalności gospodarczej. Pewne jest, że wzrosną ceny napojów opakowanych w surowce kaucjonowane - komentuje dla WNP.PL Rafał Baniak, prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski system kaucyjny, który ma być wdrażany w Polsce od 2023 roku, ma być powszechny i objąć cały kraj, a na praktyczne zastosowanie nowych przepisów sklepy i sieci handlowe będą mieć czas do 2025 roku.

W gastronomii i zamówieniach z dostawą do klienta działa już system recyklingu opakowań, np. po wodzie źródlanej w szklanych butelkach wielokrotnego użytku. Z recyklingiem butelek szklanych dobrze sobie radzą także gminy.

Włączenie jednorazowych butelek szklanych do systemu kaucyjnego będzie wymagać stworzenia nowego łańcucha logistycznego, obejmującego m.in. transport odpadów szklanych.

Blisko pół roku temu opublikowany został „IV Raport (de)regulacyjny Pracodawców RP”, który postulował redukcję barier i uproszczenie zasad prowadzenia biznesu w Polsce. Czy coś się od tej pory zmieniło in plus?

Rafał Baniak: Wręcz przeciwnie. Przedsiębiorcy, zamiast skupiać się na innowacjach, nadal tracą czas na interpretację obecnych przepisów. Muszą też bacznie przyglądać się nowym propozycjom ustawodawczym, inspirowanym przez urzędników. Każdy przedsiębiorca w Polsce musi posiadać rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin – począwszy od prawa podatkowego, gospodarczego po aktualną wiedzę na temat projektowanych aktów prawnych.

Polskie prawodawstwo zmienia się zbyt często i jest planowane w dość chaotyczny sposób. Być może i do tego poniekąd przedsiębiorcy przywykli. Niestety na legislacyjną ofensywę nakładają się negatywne czynniki, wynikające z niesprzyjającego gospodarkom otoczenia makroekonomicznego: pandemicznych lockdownów, obostrzeń i ograniczeń, niestabilności gospodarki na skutek agresji Rosji na Ukrainę czy rosnących skokowo cen energii, paliwa, żywności. Lista jest długa, co dodatkowo nakręca spiralę inflacji. To wszystko sprawia, że prowadzenie biznesu staje się działalnością wysokiego ryzyka.

Skomplikowane nadregulacje

Legislacyjna ofensywa trwa?

Dobrym przykładem nowej nadregulacji są zaproponowane przez resort rozwiązania objęcia systemem kaucyjnym (depozytowym) wszystkich rodzajów frakcji: od opakowań plastikowych, którymi zaśmieca się najwięcej, a pozyskuje stanowczo za mało, po puszki aluminiowe i butelki szklane jednorazowego oraz wielokrotnego użytku. Choć np. butelki po piwie funkcjonują dobrze w obiegu gospodarczym - i to bez tworzenia specjalnych podstaw prawnych - to planuje się objąć je systemem kaucyjnym.

Na rynku komercyjnym, w gastronomii i zamówieniach z dostawą do klienta, działa już system recyklingu opakowań, np. po wodzie źródlanej w szklanych butelkach wielokrotnego użytku. Z recyklingiem butelek szklanych dobrze sobie radzą także gminy, pozyskując surowiec poprzez zbiórkę pojemnikową. Dzięki niej już teraz ok. 70 proc. opakowań szklanych poddawanych jest w Polsce recyklingowi. To tyle, ile oczekuje Unia Europejska od państw członkowskich od 2025 roku.

Przepisy w proponowanym dziś kształcie skomplikują prowadzenie działalności gospodarczej, choć miało już miejsce przepracowanie uwag zgłaszanych dotąd w toku konsultacji. Szczególnie dotkną one branżę napojową. A nie tak dawno nałożono na nią podatek cukrowy. Zmaga się ona również z kroczącymi podwyżkami akcyzy na wyroby alkoholowe, nie wspominając już o chaosie prawno-fiskalnym wynikającym z Nowego Ładu.

Czytaj: System kaucyjny jednak z puszkami. Minister przedstawia nowe założenia

Efekty dla środowiska

A z czym zmiany wiążą się dla konsumentów?

Pojawi się wiele pytań: jakie opakowania konsumenci będą zmuszeni zanosić do sklepu, by odzyskać kaucję, czy wzrosną opłaty za wywóz odpadów, bo np. gminy będą chciały zrekompensować sobie brak wpływów z ich dotychczasowego obrotu? Pewne jest, że wzrosną ceny napojów opakowanych w surowce kaucjonowane.

Jest to kolejny czynnik z czarnej serii czynników inflacyjnych, który przełoży się na wzrosty cen towarów. Czy nie prościej byłoby objąć systemem kaucyjnym wyłącznie opakowania, których zalega w środowisku naturalnym najwięcej, czyli te z tworzyw sztucznych i butelki PET? Konsumenci nie musieliby dźwigać ciężkich butelek szklanych do sklepu, a gminy mogłyby dalej uczestniczyć w ich pozyskiwaniu, skoro system w przypadku tych frakcji dobrze funkcjonuje. Tradycyjne sklepy małoformatowe również mogłyby na tym skorzystać – nie stałyby się przysłowiowym punktem skupu butelek.

Zgodnie z dyrektywą unijną Single Use Plastic celem jest podniesienie efektywności zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Polska postanowiła poszerzyć zasięg systemu także o puszki aluminiowe oraz butelki szklane. Mówi się także o negatywnych efektach nowego systemu dla środowiska.

Włączenie jednorazowych butelek szklanych do systemu kaucyjnego będzie wymagać stworzenia nowego łańcucha logistycznego, obejmującego m.in. transport odpadów szklanych ze sklepów do miejsc, w których surowiec będzie przeładowywany. Oznacza to istotne zużycie paliwa i energii przy ich transporcie, a także zwiększenie śladu węglowego. Ten koszt będą ponosili także konsumenci - nie tylko w postaci kaucji ujętej w cenie produktów kaucjonowanych, ale również w związku z kosztami zużycia paliwa podczas transportu pustych opakowań do sklepu. Zwrot gabarytowych i cięższych niż butelki plastikowe opakowań szklanych wymusi na konsumentach ich transport autem i preferowanie sklepów większych, zobowiązanych do udziału w systemie, z dostępem do parkingu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie recyklomatów.

Czytaj też: System kaucyjny szansą dla firm przetwarzających plastik

Butelek szklanych, w przeciwieństwie do opakowań plastikowych, nie da się bezpiecznie skompresować, aby ograniczyć powierzchnię ich składowania. Potrzebna więc będzie większa powierzchnia magazynowa sklepu, co również - ze względu na konieczność wykorzystywania energii - negatywnie wpłynie na środowisko. Tym bardziej że w przypadku butelek szklanych skala jest ogromna – to aż 2,5-3 mld sztuk butelek rocznie, czyli 600 tys. ton.

Nowy system kaucyjny niestety nie wyeliminuje zbiórki szkła przez gminy, ze względu np. na słoiki. Na rynku będą w efekcie funkcjonować równolegle dwa systemy: gminny i kaucyjny. Oba będą musiały korzystać z floty samochodowej emitującej szkodliwy dwutlenek węgla do środowiska. Dwa systemy mogą spowodować ponadto chaos logistyczny i ostatecznie skutkować zmniejszeniem efektywności pozyskiwania frakcji.

Nowy system w 2023 roku

Polski system kaucyjny, który ma być wdrażany w Polsce od 2023 roku, zgodnie założeniami obejmie butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki aluminiowe do 1 litra oraz butelki szklane do 1,5 litra. Przy ich sprzedaży będzie pobierana kaucja – niewielka opłata, którą mamy odzyskać w momencie zwrotu opakowań, bez konieczności okazywania paragonu. Do odbierania pustych opakowań i zwrotu kaucji będzie zobowiązany każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m kw. System ma być powszechny i objąć cały kraj, a na wdrożenie nowych przepisów sklepy i sieci handlowe będą mieć czas do 2025 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl